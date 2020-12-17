Источник материала: Хартия'97

Предприятия-флагманы задыхаются от платежей по кредитам и займам 17.12.2020, 12:23

Девальвация белорусского рубля значительно увеличила долговую нагрузку.

Долги главных предприятий страны в значительной мере сформированы в валюте. Девальвация белорусского рубля привела к утяжелению выплат кредиторам, пишут banki24.by .

Информация о финансах крупных и средних предприятий поступает с 1,5-месячной задержкой. Поэтому в декабре самые актуальные цифры — за 10 месяцев.

В январе—октябре компании-флагманы направили на погашение кредитов и займов 59,7 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом количество выплаченных средств возросло на 10,6%.

Также долговая нагрузка увеличилась в относительном выражении. Если по итогам 10 месяцев 2019-го предприятия отдали кредиторам эквивалент 27,2% выручки, то в 2020-м — уже 28,8%.

Самую крупную сумму денег перечислили кредиторам предприятия Минска — 15 млрд BYN. По сравнению с прошлым годом размер выплат вырос на 6,7%. При этом столичные компании отдали в счет погашения долга каждый пятый заработанный рубль — 22,2% выручки.

По скорости роста выплат к 2019 году соперничали организации 2 областей — Гродненской и Минской. В первой области предприятия передали кредиторам на 24,3% больше денег, чем годом ранее, во второй — на 24%.

В Гродненской области выплаты в счет погашения долга составили 6,6 млрд BYN, в Минской — 10 млрд BYN. На эти цели компании были вынуждены изъять 34% и 30,3% выручки соответственно.

Больше всего ресурсов в соотнесении с выручкой потеряли предприятия Витебской области — 39%. Валообразующее предприятие северного региона — новополоцкий Нафтан, на котором идет модернизация. В деньгах витебляне отдали кредиторам 8,1 млрд BYN (+0,8% к 2019 году).

В наилучшем положении оказались предприятия Брестской области, которую слабее всех затронула модернизация. Компании данного региона перечислили кредиторам меньше всего денег (3,7 млрд BYN), а также отдали на эти цели самую малую часть выручки (17,4%). Долговая нагрузка выросла к 2019 году на 17,4%, но это в основном эффект низкой базы.

В Гомельской и Могилевской областях ситуация была следующей. Компании данных регионов перечислили кредиторам по 11,4 и 4,9 млрд BYN соответственно. Выплаты относительно 2019 года выросли на 3,4% и 13,3%, а доля платежей в выручке достигла 36,6% и 34,4%.

Среди отраслей экономики наибольшие выплаты в пользу кредиторов провели обрабатывающая промышленность (32,4 млрд BYN), торговля (13,2 млрд BYN) и энергетика (4 млрд BYN).

Внутри промышленности больше всех отдали нефтепереработка (до 8–9 млрд BYN), пищепром (7,1 млрд BYN) и машиностроение (3 млрд BYN).

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