Источник материала: Хартия'97

Главная миссия Камалы Харрис Томас Фридман, The New York Times

17.12.2020, 11:53

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Камала Харрис

Как соединить Кремниевую долину и сельские долины Америки?

Общался недавно с Мэттом Данном, основателем Центра инноваций в сельских районах, который продвигает цифровое экономическое развитие в американских городках, и он рассказывал мне о сообществе Вермонта, находящееся недалеко от его дома, с большой публичной библиотекой: «Едешь мимо них в любое воскресенье — парковка заполнена. Проблема только одна: библиотека по воскресеньям не работает».

Парковка была забита машинами, в которых дети делали уроки, а взрослые — офисную работу, используя беспроводную связь, которую «раздавало» пустое здание, потому что в их сельских домах не было высокоскоростного широкополосного интернета. Увы, историй о том, как сельские американцы ходили в сэндвич-магазины Subway и Dairy Queens в поисках бесплатного Wi-Fi, множество.

Вот почему я хочу сегодня поговорить об избранном вице-президенте Камале Харрис. Харрис слишком умна и энергична, чтобы быть просто вице-президентом, ведь это должность с небольшими официальными обязанностями. Я бы хотел, чтобы избранный президент Джо Байден поручил ей более важную работу: быть его де-факто секретарем по развитию сельских районов, отвечающим за восполнение пробелов в возможностях, подключении к интернету, обучении и стартапах — и пропасти между гневом и отчуждением — между сельской Америкой и остальной частью страны.

Харрис слишком умна и энергична, чтобы быть просто вице-президентом

Президент Трамп воспользовался этими пробелами на последних двух президентских выборах сполна, чтобы доминировать над демократами в американский глубинке. Поручить Харрис заполнить их было бы настоящим поступком со стороны команды Байдена.

Сформировалось бы видение обновления страны, и это дало бы сигнал о том, что демократы больше не собираются уступать сельскую Америку республиканцам, а вместо этого собираются отобрать ее у них. И это сделало бы Харрис с первого дня крайне актуальным вице-президентом.

Демократам не стоит обманываться. Байден победил на этих выборах, с небольшим перевесом выиграв на поле боя пригородов и городских центров в ключевых штатах, где достаточное количество людей решило, что они хотят лишить Белый дом Трампа, но не хотят «лишать финансирования» полицию.

То есть многие избиратели из пригородов отвергли лично Трампа, но также отвергли крайне левые демократические идеи, проросшие за последние несколько лет. Демократы выиграли президентские выборы, но потерпели поражение от тех же избирателей из пригорода во многих гонках в сенаты штатов, Палату представителей США и сам Сенат США.

Если демократы в 2022 году, не говоря уже о 2024-ом, будут бороться за электорат только городов и пригородов, то так не годится. Они будут очень уязвимы, если во главе Республиканской партии станет популист более умный и менее агрессивный, чем Дональд Трамп.

Наиболее важно то, что подъем сельской Америки — это не только правильный поступок для всей страны, но и способ реализации видения Байдена о нации, «растущей вместе» во всех отношениях.

Эта концепция остается в ДНК Демократической партии, которая в моем родном штате Миннесота до сих пор известна как Демократическая фермерско-трудовая партия. Партии необходимо восстановить эту коалицию.

«Один из способов сделать это — воссоединиться с ее популистскими корнями, когда это действительно была партия, сосредоточенная на расширении прав и возможностей рабочих, фермеров и простых граждан», — утверждает Майкл Сэндел из Гарварда, автор книги Тирания заслуг: что стало с общим благом? «Трамп дал популизму плохую репутацию. Демократы должны предоставить альтернативу ксенофобному, плутократическому популизму Трампа, продемонстрировав, как популизм может быть источником гражданской активности, вовлеченности и обновления в городских и сельских районах Америки».

Это должно стать миссией Харрис, и эта миссия достойна вице-президента. И ее начало — в американской глубинке.

«Боюсь, что слово „сельский“ означает географию, которая не в моей компетенции», — сказала мне Бет Форд, президент Land O’Lakes, влиятельного сельскохозяйственного кооператива со штаб-квартирой в Миннесоте. Но на самом деле улучшение возможностей подключения к сети и распространяется технологий в сельских районах Америки «является американской проблемой, проблемой ее конкурентоспособности и национальной безопасности», — заявила она.

Постоянный «недостаток инвестиций в сельские районы Америки сделает американцев менее защищенными и менее процветающими как нация» и менее конкурентоспособными по сравнению с Китаем, работающим над быстрым соединением в сельских районах, сказала Форд. «Около 35% фермеров не хватает широкополосной связи, чтобы использовать оборудование на своих фермах, чтобы их дети получали хорошее образование, и чтобы бабушка имела доступ к телемедицине».

Как должна выглядеть сельская стратегия Байдена и Харрис? Это началось бы с регулярного появления на публике. «Умение „появляться“ и просто уважительно выслушать имеет большое значение в сельской Америке», — сказала мне мэр Дулута Эмили Ларсон. На самом деле, ничто не заслуживает большего уважения, чем уважительное выслушивание людей.

«В сельской местности есть свои социальные сети», — сказал Ларсон, но они отличаются от столичных. «Здесь люди будут приходить к вам посреди ночи, но они не пишут об этом в Facebook».

Что касается специфики политики, то команда Байдена и Харрис должна взять на себя обязательство: через четыре года каждое сельское сообщество в Америке будет иметь доступ к широкополосной связи — базовой инфраструктуре, необходимой для инклюзивной современной экономики.

Данн предлагает новую федеральную кредитную программу, которая будет предлагать 50-летние беспроцентные ссуды сообществам и кооперативам (и упростить правила), чтобы сельские государственно-частные коалиции могли создавать широкополосные сети со скоростью минимум 100 мегабит в секунду для скачивания и загрузки всех видов инструментов дистанционного обучения, рабочих инструментов и инструментов телемедицины. Член палаты представителей Джеймс Клайберн уже добился принятия законопроекта с аналогичным подходом в Палате.

Путешествуя с Данном в прошлом году в Ред Винг (штат Миннесота), чтобы увидеть, как гигабитные сети могут поддерживать высокотехнологичные стартапы и традиционных фермеров, я написал о паре встреченных нами изобретателей, создавших робота-петуха, который патрулирует птичник в поисках мертвых птиц и рыхлит покрытие, но у его присутствия есть неожиданный побочный эффект: птицы больше двигаются и быстрее набирают вес, потому что постоянно убегают от робота или клюют его.

По словам Данна, хотя эти роботы из «Птичьего патруля» работают автономно 80% времени, «бывают периоды, когда ими нужно управлять удаленно и получать обновления кода, что возможно только при очень быстрой широкополосной связи».

Улучшенная связь необходима, но этого недостаточно. «Нам также нужно обеспечить инвестиции в обучение цифровым навыкам в сельских общинах и стимул для технологических компаний нанимать на удаленную работу сотрудников из небольших городов», — добавил Данн. «Сегодня сельские районы Америки составляют 15% рабочей силы страны, но лишь 5% рабочих мест в цифровой экономике будущего. А пандемия открыла людям глаза на идею о том, что рабочие места в цифровой экономике можно создавать где угодно».

Камала Харрис идеально подходит для этой задачи. Кто лучше соединит Кремниевую долину и сельские долины Америки?

Она также — идеальный связной с самим сердцем Америки, потому что сельская Америка — это не белая Америка. Согласно отчету Института урбанизма, «каждый пятый американец живет в сельской местности, и более одного из пяти (22%) сельских жителей — цветные». В прошлом году я писал о Уиллмаре, штат Миннесота, городе, который был полностью белым в 1950-х годах, а сегодня почти наполовину состоит из латиноамериканцев, сомалийцев, азиатов и коренных американцев.

В Миннесоте небольшие городки, такие как Уиллмар, которые справляются с интеграцией и разнообразием, сейчас процветают, потому что они могут привлекать новую рабочую силу и покупателей жилья, когда так много молодых белых взрослых уехали в большие города.

Харрис скоро станет первой женщиной, первой чернокожей и первым американским вице-президентом индийского происхождения, что, безусловно, найдет отклик у многих городских избирателей. Однако, если бы она смогла сделать себя человеком в кабинете Байдена, который всегда появляется первым, чтобы послушать сельскую Америку, и первым, чтобы оценить ее проблемы, и первым, чтобы убедиться, что ее проблемы решены, то она и демократы могли бы стать конкурентоспособными в гораздо большем количестве сельских округов.

Даже если эта конкурентоспособность будет всего на 10−15 процентов больше, этого может быть достаточно, чтобы лишить сегодняшнюю глубоко извращенную Республиканскую партию во главе с Трампом возможности возвращения в Белый дом или в Палату представителей в следующие четыре года — и, возможно, вернуть ее к здравомыслию. Республиканской партии нужна шоковая терапия, и лучшая встряска для этого — потеря автоматического контроля над сельской Америкой.

Томас Фридман, The New York Times

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