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Мы хозяева своей страны и все зависит только от нас

17.12.2020 12:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мы хозяева своей страны и все зависит только от нас

  • 17.12.2020, 11:53
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Мы хозяева своей страны и все зависит только от нас
Фото: ТАСС

Именно протестов власть боится больше всего.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что судьба белорусов зависит только от них самих.

- Все мы знали, что перемены назревали давно. Но цинизм власти на выборах и террор после них убедили нас в этом окончательно и вывели на улицу. Нас было не просто много, а очень много. Нам было страшно, но мы выходили и видели это и поддерживал друг друга понимая, что обратной дороги нет.

Именно протестов власть боится больше всего.

А если выходить на марши страшно, то напишите поздравительную открытку политзаключенным. Именно им сейчас тяжелее всего и именно на нас у них вся надежда. На каждого из нас.

Так давайте определимся. Кто мы есть — белорусский народ или все же кормовая база? Нам надо принять решение и нести за него ответственность.

И пока в нас будет жить «хата с краю» и «своя рубашка», мы будем заслуживать именно этого правителя.

Нам весь мир говорит, что мы невероятные. Весь мир восхищается нами. И нам приятно, что именно такими мы вошли в историю. Но важнее всего то, кем мы останемся в этой истории — возродившийся нацией, которой свобода нужна как воздух, или теми, кто не использовал единственный шанс в жизни примерно трех поколений, чтобы завоевать эту свободу.

Мы хозяева своей страны и всё зависит только от нас — температура кипения котла, в котором мы находимся, уровень санкций, и то, каким будет новый год у всех нас.

И только нам решать с сарказмом или с гордостью мы будем говорить о своей стране: это Беларусь, детка!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Именно протестов власть боится больше всего.
 
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