Политолог: Интервью Шклярова должно стать отрезвлением для белорусского общества

Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Он невероятно умный и все прекрасно понимает», «Он плотный, сильный, крутой мужик», Мне даже показалось, что мы одного поля немножко люди».

«Лицо Венедиктова, когда он анонсирует Шклярова в надежде услышать про «избиения и пытки», а слышит это».

«Шклярова используют для деморализации протестующих»







Фото: belsat.eu

«Надо исходить из того, что у людей разный уровень психологического и морального сопротивления оказываемому давлению, репрессиям. Второй момент: Шкляров является политтехнологом, а не политиком, который готовил себя к политической борьбе, столкновению с властью, который готов был пожертвовать своей свободой и здоровьем для будущего народа. Он занимался политикой как бизнесом», – сказал Усов.

«Факт того, что он дал это интервью, находясь в безопасности, не под принуждением, может говорить о том, что Шклярову в принципе было все равно, на кого работать на минувших выборах, он не исходил из каких-то принципов или убеждений. Думаю, если бы его пригласили в штаб Лукашенко и заплатили, он пошел бы туда работать», – считает Усов.

«Думаю, Шкляров станет частью политического воздействия на протест, деморализации протестующих», – сказал Усов.

«В демократическом пространстве этот политтехнолог представлялся едва ли не как герой. Общество должно изменить свой подход к находящимся в заключении. Людей, который случайно оказались на линии противостояния, в мясорубке, очень много, и не всегда это сильные люди, не всегда они герои. При таком отношении к ним, мы попадаем в психологическую ловушку, ожидая от них борьбы и разумных, добры дел. Можно вспомнить о казусе Надежды Савченко, которая являясь политической заключенной, воспринималась в Украине героиней. Но ее деятельность после тюрьмы стала шоком для украинского общества. Интервью Шклярова должно стать отрезвлением для белорусского общества: не все готовы проявить героизм, и режим может использовать этих людей в своих интересах», – считает Усов.

«К проекту Воскресенского Лукашенко охладел»







Фото: racyja.com

«Об этом проекте давно ничего не слышно. Причина понятна: никто из серьезных людей не купился на эту туфту. Ясное дело, что никто не будет играть в политические игры по сути с пленным человеком, который оказался на свободе и который к тому же никого кроме себя не представляет. Перспектив у проекта Воскресенского нет. Важно еще то, что к этой идее охладел сам Лукашенко. Проведение референдума его уже не устраивает», – сказал Корнеенко.

«Скорее всего, референдум состоится весной 2021 года», – говорил Воскресенский.

«Через прежние механизмы, связанные с работой избирательный комиссий, Лукашенко нужный результат уже может и не получить», – объяснил решение руководителя страны Корнеенко.

«Мне кажется, что продать Москве эту ерунду о ВНС Лукашенко вряд ли удастся, поэтому мы увидим еще много интересного в их отношениях. Со стороны Лукашенко это нарушение заключенных в Сочи договоренностей, политический зигзаг с целью сохранить власть», – считает Корнеенко.

«У представителей оппозиции шансов попасть туда очень немного. ВНС – это даже хуже, чем выборы под руководством Центризбиркома во главе с Ермошиной. Это собрание – общий одомбрямс», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог: Интервью Шклярова должно стать отрезвлением для белорусского общества UDF.BY поинтересовался у экспертов, какое впечатление на них произвело интервью политтехнолога?

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