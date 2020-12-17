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Главное за день: адвокат Илья Салей и Новый год под домашним арестом, Дмитрий Басков ушел из совета директоров «БСБ Банка»
Источник материала: Onliner
Очередные будни начинаются с политических новостей. Главным событием дня должно стать принятие третьего пакета санкций. Но пока Европейский союз обсуждает детали, остановимся на движении внутри страны. Итак, сегодня пресс-служба Виктора Бабарико рассказала, что адвокат Илья Салей проведет Новый год под домашним арестом, Дмитрий Басков покинул совет директоров «БСБ Банка», а Павла Белоуса вызывают в Следственный комитет. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.
Адвокат Колесниковой Илья Салей остается под домашним арестом еще на два месяца
Сегодня в пресс-службе Виктора Бабарико
«Илья встретит Новый год в одиночестве. Ему запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма. Через защитников Илья передает всем привет и спасибо за поддержку», — сообщили в пресс-службе.
Дмитрий Басков покинул совет директоров «БСБ Банка»
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул совет директоров «БСБ Банка». Информация об этом размещена на
Павла Белоуса вызывают в Следственный комитет на допрос
Пресс-служба Координационного совета сообщила, что члена его основного состава Павла Белоуса и руководителя проекта Symbal.by завтра вызывают в Следственный комитет.
«Павел Белоус, член основного состава КС, вызван завтра, 18 декабря, на допрос в Следственный комитет к 9:30, — сообщили в пресс-службе. — Он будет завтра с адвокатом».
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Главное за день: адвокат Илья Салей и Новый год под домашним арестом, Дмитрий Басков ушел из совета директоров «БСБ Банка»
Очередные будни начинаются с политических новостей. Главным событием дня должно стать принятие третьего пакета санкций. Но пока Европейский союз обсуждает...
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