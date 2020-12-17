Главное за день: адвокат Илья Салей и Новый год под домашним арестом, Дмитрий Басков ушел из совета директоров «БСБ Банка»

Источник материала: Onliner Очередные будни начинаются с политических новостей. Главным событием дня должно стать принятие третьего пакета санкций. Но пока Европейский союз обсуждает детали, остановимся на движении внутри страны. Итак, сегодня пресс-служба Виктора Бабарико рассказала, что адвокат Илья Салей проведет Новый год под домашним арестом, Дмитрий Басков покинул совет директоров «БСБ Банка», а Павла Белоуса вызывают в Следственный комитет. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.

Адвокат Колесниковой Илья Салей остается под домашним арестом еще на два месяца

Сегодня в пресс-службе Виктора Бабарико сообщили , что адвокат Марии Колесниковой Илья Салей остается под домашним арестом еще на два месяца. Генеральная прокуратура продлила срок содержания юриста штаба Бабарико под домашним арестом до 16 февраля 2021 года.

«Илья встретит Новый год в одиночестве. Ему запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми, кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма. Через защитников Илья передает всем привет и спасибо за поддержку», — сообщили в пресс-службе.





Дмитрий Басков покинул совет директоров «БСБ Банка»

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул совет директоров «БСБ Банка». Информация об этом размещена на сайте банка. На должности Баскова сменил Александр Галов. Последние 15 лет он проработал в Нацбанке на руководящих должностях.





Павла Белоуса вызывают в Следственный комитет на допрос

Пресс-служба Координационного совета сообщила, что члена его основного состава Павла Белоуса и руководителя проекта Symbal.by завтра вызывают в Следственный комитет.

«Павел Белоус, член основного состава КС, вызван завтра, 18 декабря, на допрос в Следственный комитет к 9:30, — сообщили в пресс-службе. — Он будет завтра с адвокатом».



