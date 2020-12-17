Почобут: Возможно, со Шкляровым заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко









Высказывания Шклярова стали для многих неожиданностью: политзаключенный был осовобожден лишь после звонка главе Беларуси госсекретаря США Майка Помпео. Долгое время политтехнолог, вернувшийся в США, хранил молчание, а в первом интервью после освобождения польстил Александру Лукашенко.





объяснил произошедшее так: Журналист Анджей Почобутпроизошедшее так:

– Первое что пришло в голову – с ним заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко. Как политтехнолог.





По мнению журналиста, для профессионала из этой сферы задача «попробовать поправить образ политика максимально дискредитировавшего себя в глазах общественного мнения» – это вызов.





– А если этот кто-то сидит в тюрьме и парится от безделья? Почему бы не поразмыслить над такой занимательной темой? Нужно только ее ловко подбросить и даже вербовать не надо. Спросили совета, похвалили, предложили изложить идеи и сотрудничество закрутилось. Дальше формальности, – считает Почобут.





Однако по мнению журналиста Шкляров с поставленной задачей не справился.





– Если действительно отбеливание Лукашенко теперь проект, в котором участвует Шкляров, то с профессиональной точки зрения начало слабенькое вышло. Лизоблюдов и в РБ хватает. То, что говорил Шкляров, раньше уже говорил, например, Воскресенский... Может, Лукашенко и приятно, когда его хвалят, подлизываются к нему, превозносят, только на общественное мнение это скорее отрицательно влияет. Ну кого может убедить такая неприкрытая и жалкая лесть? – считает Почобут. – Отбеливание Лукашенко пока mission impossible, а на Итана Ханта Шкляров совсем не похож.