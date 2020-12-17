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Спецпосланник Папы Римского приехал в Минск на встречу с Лукашенко

17.12.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.


Клаудио Гуджеротти снова в Минске.


Сегодня архиепископ встретится с президентом", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого" в четверг.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года. 

Как сообщалось, в начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем белорусский президент призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.

Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам президента Беларуси, "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".
 
Теги: Минск
 
 
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Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
 
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