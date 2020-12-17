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Политолог Кац прокомментировал интервью Шклярова о "крутом мужике" Лукашенко

17.12.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне политтехнолог Виталий Шкляров, находившийся несколько месяцев в застенках КГБ, дал интервью "Эху Москвы".

Неожиданно для многих, он высказал кучу комплиментов в адрес Лукашенко. Кто-то вспринял это как "стокгольмский синдром", а кто-то уже назвал проектом "Воскресенский 2.0".

Прокомментировал по просьбе своих подписчиков это интервью и популярный в Беларуси российский политолог Максим Кац.
 
 
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Накануне политтехнолог Виталий Шкляров, находившийся несколько месяцев в застенках КГБ, дал интервью "Эху Москвы".
 
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