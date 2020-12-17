Когда и кого правящий режим намерен лишать гражданства Беларуси

Его основные положения вступают в силу через шесть месяцев после опубликования, то есть в середине июня 2021 года.





Закон применяется к отношениям по вопросам гражданства, возникшим после вступления его в силу. Решения по гражданству, принятые до вступления закона в силу, не подлежат приведению в соответствие с ним.





В законе предусматривается возможность утраты гражданства лицами, которые признаны судом виновными в экстремистской деятельности или причинении ими тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.





Данная статья распространяется только на совершеннолетних граждан, которые приобрели гражданство Беларуси в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами. Таким образом, она не касается граждан Беларуси по рождению.





Возможность утраты гражданства предусмотрена при наличии вступивших в силу приговоров беларусского суда, судебного решения иностранного государства, международного трибунала или смешанного трибунала.





Под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам страны понимается совершение хотя бы одного из деяний, признанных в Беларуси преступлениями, предусмотренными статьями 124–126, 130–133, 287, 289–2905, 293, 356, 357, 359–3613 Уголовного кодекса.





Речь идет о статьях за терроризм, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, экоцид, наемничество, создание незаконного вооруженного формирования, массовые беспорядки, измена государству, заговор с целью захвата власти, диверсию, призывы к действиям направленным на причинение вреда нацбезопасности, создание и финансирование экстремистского формирования, участие в военных действиях на территории иностранного государства.





В соответствии с обновленным законом, можно отказать в прекращении гражданства Беларуси, если человек является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу либо осужден в Беларуси, имеет задолженность по налогам и другие неисполненные обязательства, не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения.









Законом также предусмотрено упрощение приобретения гражданства Беларуси иностранцами. Теперь для этого нужно проживать в Беларуси не 7 лет, а 5 лет. При этом для иностранных супругов граждан Беларуси и имеющих с ними общего несовершеннолетнего ребенка срок сокращается до трех лет.





Уточнены условия приобретения гражданства в порядке регистрации, восстановления в гражданстве, а также порядок рассмотрения и основания для отказа в получении гражданства.