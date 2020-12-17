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Создателя магазина Symbal.by Павла Белоуса вызвали в СК на допрос в рамках уголовного дела

17.12.2020 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Создатель магазина Symbal.by Павел Белоус — член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси — вызван на допрос в Следственный комитет 18 декабря в рамках уголовного дела.

Создателя магазина Symbal.by Павла Белоуса вызвали в СК на допрос в рамках уголовного дела

«Вызвали меня не повесткой, по телефону. По какому делу вызов, следователь не сказал. Я несколько раз спросил, но ответ был такой: приходите, все узнаете на месте. Меня это все удивило, пойду с адвокатом», — сообщил Белоус БелаПАН.

Напомним, 16 декабря в СК вызывали главу Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца. По информации БАЖ, допрос длился около трех часов, проходил в присутствии адвоката и не был связан с деятельностью организации. Бастунца допрашивали в качестве свидетеля в рамках дела по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети интернет). Подробности неизвестны, так как Бастунец дал подписку о неразглашении.

Бастунец, как и Белоус, является членом основного состава КС, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 19 августа КС провел первое заседание, а уже на следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК, которое принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

 
 
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Создатель магазина Symbal.by Павел Белоус — член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси — вызван на допрос...
 
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