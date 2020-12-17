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Wargaming прокоментировал расследование властей Кипра о «золотых паспортах» сотрудников компании
Источник материала: Tut.by
В ноябре мы рассказывали, что офис генерального аудитора Кипра
Зарегистрированная на Кипре компания Wargaming с белорусскими корнями отвергла свою связь со случаями незаконной выдачи паспортов республики. Заявление Wargaming Forbes передал представитель компании.
Компания, которая известна игрой World of Tanks, подчеркнула, что ее сотрудники получили гражданство Кипра (натурализацию) в соответствии с положениями инвестиционных программ, а Кипр «не упустил никаких налогов, пошлин, сборов или другого дохода», связанного с участием Wargaming в этих программах. Wargaming создала юрлицо на Кипре в 2011 году не ради гражданства для топ-менеджеров, а исключительно с бизнес-целями, добавил разработчик игр. Сколько ее сотрудников получили гражданство Кипра, компания не уточнила.
Напомним, что компания с белорусскими корнями перевезла свою штаб-квартиру из Минска в Никосию в 2011 году. В 2013 году она
С 2013 года на Кипре действовала программа выдачи «золотых паспортов», по которой можно было получить гражданство в обмен на инвестиции в размере минимум двух миллионов евро — это помогло стране преодолеть острый экономический и финансовый кризис. Однако в августе 2020 года телеканал Al Jazeera
В разговоре с изданием Forbes Алексей Волобоев
Иван Михневич, который покинул Wargaming в 2014 году и является сооснователем ЕОП, подтвердил эту информацию.
Пока офис генерального аудитора проверяет документацию в МВД, которое выдавало паспорта. На основании этой проверки будет сделан отчет.
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Напомним, что офис генерального аудитора Кипра начал проверку 70 паспортов, выданных сотрудникам и участникам Wargaming.
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