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Столичный кинотеатр предлагает отправить билеты в кино в подарок по почте

17.12.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский кинокомплекс «Falcon Club Бутик Кино» предлагает отправить близким билеты в кино в подарок по почте. При этом вам самим идти в учреждение для пересылки писем не нужно. «Квитки» будут с открытой датой, но посетить фильм (любой из репертуара) нужно будет до конца марта-2021.


«Falcon Club Бутик Кино». Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Кинокомплекс «Falcon Club Бутик Кино» открыл «новогоднюю почту», она функционирует с 15 декабря до 3 января. Работает все так: в кассе можно купить пригласительный билет в кино на две персоны с открытой датой и там же отправить в подарок кому угодно вместе с открыткой (на выбор). Подарок будет отправлен заказным письмом. Получатель конверта может посетить любой фильм из репертуара до конца марта 2021 года. При доставке в руки получателя даритель получит уведомление по СМС.

Стоимость такая: 32 рубля за открытку и два билета во все залы на любые фильмы, кроме зала D-BOX и театральных постановок; и 38 рублей за открытку и два билета на любые фильмы и в любые залы, включая D-Box и театральные постановки.

«Falcon Club Бутик Кино»

Адрес: пр. Победителей, 20
Репертуар кинотеатра доступен тут

Купить билет

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Минский кинокомплекс предлагает отправить близким билеты в кино в подарок по почте. При этом вам самим идти в учреждение для пересылки писем не нужно. «Квитки»...
 
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