Глава EPAM – о происходящем в Беларуси, оттоке специалистов из страны, решении Багрецова

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Аркадий Добкин: «Я головой не понимаю, как может происходить в Беларуси то, что происходит».





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Глава компании EPAM Systems считает, что нынешний отток высококвалифицированных специалистов из Беларуси может стать самым массовым за последние 30 лет и нанести непоправимый урон стране. Об этом он заявил в эфире проекта «Русские норм!».

Аркадий Добкин отметил: некоторые компании хотят уменьшить сейчас зависимость от Беларуси.

— Какие-то клиенты, безусловно, сегодня говорят, что хотят управлять рисками, хотят диверсифицироваться и уменьшить зависимость от Беларуси. И это нормально, с их точки зрения, тут ничего сделать нельзя. Это потеря для Беларуси, — считает бизнесмен.

Он рассказал о том, как в рамках программы по перемещению сотрудников специалисты раньше просились в Беларусь, а теперь уезжают.

— Такая программа существует в EPAM очень много лет. По этой программе люди могут сказать: «Хотим переместиться в офис туда-то». Точно так же по этой программе в Беларусь приезжали сотни людей из других мест. Сейчас, безусловно, больше людей стало хотеть уехать из Беларуси, — констатировал глава EPAM.

Он признался, что не может принять того, что происходит сейчас в родной стране.

— Я не знаю, что произойдет. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять. А к чему это приведет? Это может быть, действительно, самый большой исход за последние 30 лет. Это очень вероятная штука. И это будет очень больно и обидно. Потому что это значит, что несколько генераций людей опять исчезнут из Беларуси. Потому что тех детей, которые оттуда уезжают, обратно затащить очень тяжело.

Знаете, я тут, когда уже бизнес пошел, попал на какие-то встречи с какими-то начальниками. Ты рассказываешь историю EPAM и говоришь, что ты из Минска. И эти большие начальники говорят: «О, у меня бабушка из Вильнюса». Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста. «О, здорово, давайте я когда-нибудь приеду». И таких людей масса. И это люди, которые делали Америку. И с точки зрения страны это очень печально, — сожалеет Аркадий Добкин.

Он рассказал, как отнесся к решению своего коллеги, старшего вице-президента компании Максима Багрецова уехать в Беларусь.

— Три месяца назад он взял долгосрочный отпуск за свой счет. Вот работал на проекте. Потом за неделю сказал, что он об этом думает, потом сказал, что он это решил, взял билет и улетел. Вступил в Координационный совет. Он один из немногих людей, которые сейчас, к счастью, находятся на свободе. Макс — совершенно уникальный человек. Это, безусловно, один из самых ключевых людей, которые в EPAM 20 с лишним лет. Я ничего ему не сказал, узнав об этом решении, потому что я знал, что его решение поменять нельзя, уговорить нельзя, — поделился Добкин.

«Для создания ПВТ не требовалось никаких вложений»

— Появилась идея: почему не сделать условия, аналогичные индийским или каким-то другим, — чтобы можно было, по крайней мере, конкурировать по ценам на мировом рынке? И где-то в 2003 или 2004 году, когда мы поняли, что хотим строить настоящий бизнес, я пошел к единственному знакомому человеку — бывшему директору Института порошковой металлургии, в котором я работал перед отъездом, а в то время уже вице-президенту белорусской Академии наук. Товарищ Витязь (ученый Петр Витязь — «С»). Я к нему пришел и рассказал про эту идею, — вспомнил Добкин.

Через какое-то время его познакомили с Валерием Цепкало, который тогда только вернулся из Америки, и президентом НАН РБ Михаилом Мясниковичем.

— Валерий Цепкало, с моей точки зрения, искал, чем заняться после того, как он приехал в Беларусь. А Мясникович приехал к нам в офис с какой-то очень небольшой свитой и сказал: «Я тебе помогу».

Безусловно, огромную роль сыграл Валерий. Видимо, в тот момент они выступали как партнеры. И Цепкало, и Мясникович, который был президентом Академии наук, а потом стал премьером. Все сложилось, — рассказал бизнесмен.

Он считает, что поддержка Цепкало и Мясниковича помогла убедить в нужности проекта и Лукашенко.

— Я думаю, что сыграло роль то, что эти два человека под это подписались. Кроме того, не требовалось никаких вложений. Если это успешно, то это принесет пользу. Если это не успешно, то никто не заметит, что случилось, — сказал Добкин.