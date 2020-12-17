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Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси. Лукашенко пригласил его на лечение
17.12.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
Специальный посланник Папы Римского сегодня встретился с Александром Лукашенко, чтобы выразить обеспокоенность Папы Франциска нынешней ситуацией в стране.
Клаудио Гуджеротти занимал должность Апостольского нунция в Беларуси в 2011-2015 годах. На этот раз он приехал в Минск как спецпосланник Папы Римского Франциска.
"Могу сообщить, что сегодня утром монсеньор Клаудио Гуджеротти, бывший нунций в Беларуси, в качестве специального посланника Папы Римского встретится с президентом Александром Лукашенко, чтобы выразить обеспокоенность Папы Франциска нынешней ситуацией в стране", - цитирует
Позже Администрация Лукашенко опубликовала пресс-релиз по итогам встречи.
Александр Лукашенко выразил радость по поводу приезда Гуджеротти и назвал Папу Римского «народным человеком». В канун Нового года Лукашенко пожелал главе католической церкви здоровья. "Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда. Но если что - сразу к нам".
Что касается визита спецпосланника, то Лукашенко назвал его хорошим знаком: "Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть".
Отношения официального Минска с католической церковью осложнились после президентских выборов. Лидеру белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу, критиковавшему действия властей в этот период, было отказано в возвращении в Беларусь. По словам Лукашенко, Кодрнусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".
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Специальный посланник Папы Римского сегодня встретился с Александром Лукашенко, чтобы выразить обеспокоенность Папы Франциска нынешней ситуацией в стране.
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