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Басков на фоне скандалов покинул совет директоров БСБ Банка
17.12.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: hcdinamo.by
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков больше не числится среди членов совета директоров банка. В Совет Басков вошел в 2019 году.
Возглавляет совет директоров БСБ Банка Надежда Ермакова. В 2017 году она заняла эту должность на фоне его разборок с Нацбанком, напоминает
Дмитрий Басков в последнее время оказался в центре общественного внимания в связи со «сливами» в сеть телефонных разговоров, которые могут свидетельствовать о его участии в уничтожении БЧБ символов в столичных дворах и в стычке во «Дворе Перемен», после которой погиб Роман Бондаренко.
В БСБ Банке Дмитрия Баскова сменил Александр Галов, который входит в набсовет Франсабанка. В карьере Галова – работа в Госплане, Нацбанке, Минфине, Банке БелВЭБ и Славнефтебанке.
В Совет директоров БСБ Банка также входят замдиректора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир Анатолий Устинчик.
В 2020 году Каганович и Басков стали владельцами аккумуляторного завода под Брестом.
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Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков больше не числится среди членов совета директоров банка. В Совет Басков вошел в 2019 году.
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