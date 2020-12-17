Басков на фоне скандалов покинул совет директоров БСБ Банка

Источник материала: Ежедневник

фото: hcdinamo.by

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков больше не числится среди членов совета директоров банка. В Совет Басков вошел в 2019 году.

Возглавляет совет директоров БСБ Банка Надежда Ермакова. В 2017 году она заняла эту должность на фоне его разборок с Нацбанком, напоминает Tut.by .

Дмитрий Басков в последнее время оказался в центре общественного внимания в связи со «сливами» в сеть телефонных разговоров, которые могут свидетельствовать о его участии в уничтожении БЧБ символов в столичных дворах и в стычке во «Дворе Перемен», после которой погиб Роман Бондаренко.

В БСБ Банке Дмитрия Баскова сменил Александр Галов, который входит в набсовет Франсабанка. В карьере Галова – работа в Госплане, Нацбанке, Минфине, Банке БелВЭБ и Славнефтебанке.

В Совет директоров БСБ Банка также входят замдиректора компании «Семь Холмов Бел» Сергей Каганович и банкир Анатолий Устинчик.

В 2020 году Каганович и Басков стали владельцами аккумуляторного завода под Брестом.