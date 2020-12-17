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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После ссоры с бывшей женой минчанин выпрыгнул в окно и поцарапал служебную машину милиции Мужчина работает директором на одном из столичных предприятий.

Подробностив ГУВД Мингорисполкома.В милицию обратилась женщина, она пожаловалась на агрессивное поведение бывшего 33-летнего мужа. На место приехали правоохранители. Когда мужчина увидел их через дверной глазок, испугался и выпрыгнул из окна квартиры, которая находится на первом этаже.Мужчина обошел вокруг дома и заметил, что сотрудники принимают заявление у бывшей жены. Он разозлился, бросил пакет молока в стекло служебной машины, а потом ключами от квартиры выцарапал нецензурное слово на капоте. Наутро минчанина задержали.Он пояснил, что был в гневе на бывшую супругу, так как в канун его дня рождения она вызвала на мужчину милицию, поэтому он и поцарапал машину.Мужчина работает директором на одном из столичных предприятий. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы дела переданы в РОСК Московского района.