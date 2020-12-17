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Сын министра образования разошелся с женой: он — за красно-зеленых, она — за бело-красно-белых

17.12.2020 13:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сын министра образования разошелся с женой: он — за красно-зеленых, она — за бело-красно-белых
Фото из социальных сетей
Сын министра образования Алексей Карпенко разошелся с женой Юлией. Причина — разные политические взгляды.

Еще в 2019 году на выборах депутатов Палаты представителей счастливая семья досрочно голосовала в полном составе: министр Игорь Карпенко, сын Алексей, невестка и внучка.

Но выборы-2020 стали точкой невозврата. Невестка Юлия осудила фальсификации и насилие в отношении мирных протестующих, а ее муж Леша с отцом отстаивали пролукашенковскую позицию.

Юлия даже уволилась с государственного телевидения: она раньше работала на БТ. Затем начала писать и снимать для проекта «Имена». Жить под одной крышей с такими разными взглядами на жизнь пара не смогла. Правда, не известно, подали ли они на развод.

Расхождение во взглядах супругов проявилось даже в соцсетях: Алексей «прилепил» к аватарке красно-зеленый флаг, а Юлия — бело-красно-белый.

Сын министра образования разошелся с женой: он — за красно-зеленых, она — за бело-красно-белых

«Наша Нива» пыталась получить комментарий в семье Карпенко об их семейном конфликте. Ни Алексей, ни его отец не ответили на звонки. А после появления в соцсетях сообщений о ситуации Алексей вообще удалил свои страницы в фейсбуке и инстаграме.

Юлия также публично не комментирует ситуацию. Удастся ли супругам сойтись вновь и урегулировать конфликт, не известно.
 
 
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