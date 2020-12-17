Для бизнеса расширили список территорий со льготами. Идут ли ИП и компании в регионы

Источник материала: Tut.by

Список деревень и малых городов, где торговле, а также бизнесу связанному с оказанием бытовых услуг и услуг по общественному питанию положены льготы по указу президента № 345, расширился . Перечень пополнили новые территории Минской области, о чем говорится в решении Минского областного Совета депутатов. Но здесь есть нюанс: в перечень попадают в том числе «хутора» с одним домом, кто из ИП или компаний и какой бизнес запустит в таких населенных пунктах, остается открытым вопросом. FINANCE.TUT.BY узнал, пошел ли бизнес работать в регионы благодаря льготам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Президентский указ № 345, напомним, с 1 января 2018 года разрешил ИП и юрлицам осуществлять торговлю и оказывать бытовые услуги, развивать общественное питание на селе на льготных условиях. В частности этот документ предусматривает там снятие ограничений на расширение торговых площадей для юрлиц, доля которых в объеме розничного товарооборота продуктов в границах районов в предыдущем году превышала 20%. Среди прочих льгот: обороты по реализации товаров (работ, услуг) на селе и в малых населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость, прибыль от реализации товаров (работ, услуг) облагается налогом на прибыль по ставке 6% и прочие.

Действие указа № 345 распространяется на 88% территорий сельской местности или на 20337 деревень и малых городов и список потихоньку расширяется. К примеру, в Минской области с 13 ноября 2020 года таких административных единиц стало больше. Об этом говорится в решении Минского областного Совета депутатов. Теперь список городов и деревень, где действуют налоговые и другие льготы в этом регионе, размещается на 94 страницах. Но здесь есть нюансы. В список населенных пунктов включают в том числе «хутора», на которых расположено по одному дому и которые находятся на расстоянии от проселочной дороги. Кто из ИП или компаний и какой бизнес запустит в таких населенных пунктах, остается открытым вопросом.

На днях депутат Андрей Савиных предложил увеличить пороговое значение доли в розничном товарообороте отдельного региона, которая сегодня установлена на уровне 20%, до 25% повсеместно. Это предложение активно поддерживал генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков. Депутат Савиных считает, что ограничение доли является сдерживающим фактором развития розничной торговли в малых населенных пунктах.

— Если сеть открывает один магазин, он качественный, он предоставляет хороший ассортимент товаров по конкурентным ценам, то она очень быстро выскакивают к уровню 20% и даже превосходит его. А это означает, что уже в другом населенном пункте этого района она уже не может открыть магазин, — аргументировал свое предложение Андрей Савиных. — Фактически жители просят об этом. Я реально разговаривал с людьми, которые говорили, что хотели бы видеть торговые сети у себя, но они не могут открыть магазины из-за этого ограничения.

Однако статистика говорит о том, что несмотря на то, что на большей части территории сельской местности ограничение в 20% не действует, торговые сети туда не очень-то и хотят идти.

Сколько магазинов открыли по 345-му указу

Благодаря 345 указу было открыто 578 торговых объектов. За 2018 год открылось 330, за 2019 — 118, в 2020 — 130. Если говорить о «Евроторге», который ратовал за снятие ограничений, то в 2018 году торговая сеть обзавелась в сельской местности по этому документу 47 магазинами, в 2019 — 2, а в этом открыла всего один. Они открыты в 4 областях: в Витебской — 41 магазин (2 — в Браславском районе, 38 — в Оршанском, 1 — в Полоцком), в Гродненской области — 1 магазин в Мостовском районе, в Минской — 5 магазинов (4 — в Несвижском, 1 — Столбцовском районах), в Могилевской области — 3 магазина (2 — в Осиповичском, 1 — в Могилевском районах).