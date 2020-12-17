|
Самолет-разведчик ВВС США совершил первый полет с использованием ИИ
Источник материала: Onliner
Искусственный интеллект в первый раз использовался на самолете U-2 Dragon Lady,
Система работала над навигацией и использованием различных датчиков U-2, а пилот непосредственно занимался управлением самолета. В рамках тестового полета летчик и искусственный интеллект показали слаженную работу и достигли поставленных целей, сообщает пресс-служба ВВС.
— Мы понимаем, что для будущих сражений и побед в конфликтах с равным противником необходимо иметь цифровое преимущество. ИИ будет играть критическую роль в достижении этого преимущества, и я невероятно горжусь успехами команды, — отметил генерал ВВС США Чарльз Браун-младший.
Разработкой алгоритмов ИИ занималась федеральная лаборатория при командовании ВВС США.
квадрокоптер, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, управление с планшета/смартфона, камера 12 Мп (макс. 60 fps), время полета: 30 мин, дальность: 4000 м
квадрокоптер, двигатель коллекторный, частота: 2.4 ГГц, 4 канала, время полета: 5 мин, дальность: 120 м
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, камера 48 мп (макс. 240 fps), время полета: 34 мин, дальность: 10000 м
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственный интеллект в первый раз использовался на самолете U-2 Dragon Lady, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил США. Летчик с позывным «Вуду» управлял...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)