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Самолет-разведчик ВВС США совершил первый полет с использованием ИИ

17.12.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Искусственный интеллект в первый раз использовался на самолете U-2 Dragon Lady, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил США. Летчик с позывным «Вуду» управлял самолетом-разведчиком, а помогал ему в этом ИИ под названием ARTUµ.

Система работала над навигацией и использованием различных датчиков U-2, а пилот непосредственно занимался управлением самолета. В рамках тестового полета летчик и искусственный интеллект показали слаженную работу и достигли поставленных целей, сообщает пресс-служба ВВС.

— Мы понимаем, что для будущих сражений и побед в конфликтах с равным противником необходимо иметь цифровое преимущество. ИИ будет играть критическую роль в достижении этого преимущества, и я невероятно горжусь успехами команды, — отметил генерал ВВС США Чарльз Браун-младший.

Разработкой алгоритмов ИИ занималась федеральная лаборатория при командовании ВВС США.

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Искусственный интеллект в первый раз использовался на самолете U-2 Dragon Lady, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил США. Летчик с позывным «Вуду» управлял...
 
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