ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра

17.12.2020 13:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Исходя из вводных данных, этот объект не должен был представлять особых проблем для архитекторов. Комфортная площадь (62 кв. м), расположение в здании 1970-х годов, но вызов нашелся и здесь. Им стала форма квартиры — узкий вытянутый пенал от одного фасада дома до противоположного.

Над этой парижской квартирой в XX округе города работали специалисты студии Ubalt Architectes. Особого выбора в решении планировки у дизайнеров не было, приходилось работать с крайне неудобной формой, выбирая из единичных вариантов размещения комнат. Один торец «трешки» заняли две небольшие спальни, изолированные от остальных помещений коридором-гардеробной и ванной комнатой. Во втором торце, с большим балконом, разместилась зона кухни, столовой и гостиной, решенная в виде открытого пространства.

Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра
Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра
Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра
Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра

Кухонное оборудование, размещенное вдоль одной из длинных стен, еще более сузило и так узкую квартиру. Чтобы хотя бы визуально расширить пространство, авторы проекта выбрали два всегда работающих приема — белый цвет в качестве основного решения по колористике и зеркала. Благодаря этому удалось избежать ощущения стесненности, добившись от интерьера необходимой степени комфорта.

Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра
Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра
Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра
Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исходя из вводных данных, этот объект не должен был представлять особых проблем для архитекторов. Комфортная площадь (62 кв. м), расположение в здании 1970-х годов, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 лет живем не на свои: как Лукашенко загонял Беларусь в долговую кабалу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика