Квартира дня. Белоснежный трехкомнатный пенал площадью 62 квадратных метра

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Исходя из вводных данных, этот объект не должен был представлять особых проблем для архитекторов. Комфортная площадь (62 кв. м), расположение в здании 1970-х годов, но вызов нашелся и здесь. Им стала форма квартиры — узкий вытянутый пенал от одного фасада дома до противоположного.

Над этой парижской квартирой в XX округе города работали специалисты студии Ubalt Architectes. Особого выбора в решении планировки у дизайнеров не было, приходилось работать с крайне неудобной формой, выбирая из единичных вариантов размещения комнат. Один торец «трешки» заняли две небольшие спальни, изолированные от остальных помещений коридором-гардеробной и ванной комнатой. Во втором торце, с большим балконом, разместилась зона кухни, столовой и гостиной, решенная в виде открытого пространства.

















Кухонное оборудование, размещенное вдоль одной из длинных стен, еще более сузило и так узкую квартиру. Чтобы хотя бы визуально расширить пространство, авторы проекта выбрали два всегда работающих приема — белый цвет в качестве основного решения по колористике и зеркала. Благодаря этому удалось избежать ощущения стесненности, добившись от интерьера необходимой степени комфорта.















