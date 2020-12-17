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"Если самолет для Лукашенко готов, то он обязательно взлетит"
Источник материала: Партизан
Ситуацию в Беларуси многие уже без улыбки сравнивают с Северной Кореей.
Координационный совет озвучивает стратегию борьбы в ток-шоу «Каждый из нас» на телеканале
Что сегодня делает Координационный совет, чтобы в Беларуси наконец произошли исторические изменения?
Как подтолкнуть режим к переговорам или что вынудит Лукашенко убежать?
Как быть с тем, что международные санкции могут ударить по благосостоянию белорусов? И чего не хватало для эффективного давления на Лукашенко?
Какие пробелы стратегии нужно ликвидировать? Когда ждать перемен и как не обмануться?
В студии ток-шоу «Каждый из нас» собрались члены Координационного совета, чтобы в публичном поле высказаться о самом важном.
В программе принимают участие Светлана Тихановская, Павел Латушко, Максим Баграцов, Виталий Рымашевский, Андрей Егоров, Александр Добровольский и Александр Ярошук.
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Ситуацию в Беларуси многие уже без улыбки сравнивают с Северной Кореей.
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