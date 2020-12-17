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Басков покинул совет директоров БСБ Банка
Источник материала: Навiны
Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул совет директоров БСБ Банка, в который вошел в 2019 году. Информация об этом размещена на сайте финансового учреждения.
Баскова сменил бывший замминистра финансов Александр Галов, который 15 лет проработал в Нацбанке на руководящих должностях.
Дмитрия Баскова опознали среди участников потасовки на «Площади перемен», после которой получил серьезные травмы и умер Роман Бондаренко.
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Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул совет директоров БСБ Банка, в который вошел в 2019 году. Информация об этом размещена на сайте финансового...
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