Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков покинул совет директоров БСБ Банка, в который вошел в 2019 году. Информация об этом размещена на сайте финансового учреждения.





Баскова сменил бывший замминистра финансов Александр Галов, который 15 лет проработал в Нацбанке на руководящих должностях.

Дмитрия Баскова опознали среди участников потасовки на «Площади перемен», после которой получил серьезные травмы и умер Роман Бондаренко.