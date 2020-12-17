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Ученые нашли «компьютер», который был изготовлен две тысячи лет назад

17.12.2020 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли «компьютер», который был изготовлен две тысячи лет назад

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  • 17.12.2020, 12:40
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Ученые нашли «компьютер», который был изготовлен две тысячи лет назад

Артефакт хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.

Древний артефакт, известный как антикитерский механизм, может считаться самым первым в мире компьютером. Такое заявление сделали ученые, изучившие поднятый со дна моря механизм, созданный две тысячи лет назад, пишет lenta.ua.

Механическое устройство, о котором идет речь, было обнаружено в 1901 году — водолазы нашли артефакт в обломках античного римского корабля, которые были найдены на дне Эгейского моря. Механизм был изготовлен примерно во второй половине второго столетия до нашей эры и представлял собой сложную систему из трех десятков бронзовых шестеренок, заключенных в деревянном корпусе. На устройстве есть циферблаты со стрелками, которые использовались для расчета движения небесных тел.

Артефакт, который уже более ста лет хранится в Национальном археологическом музее в Афинах, позволял точно определять даты 42 астрономических событий — говорят исследователи, отмечая, что речь идет о настоящем компьютере античных времен. Новое исследование, ставшее возможным благодаря появлению современных технологий рентгеновского сканирования, позволило ученым заглянуть внутрь таинственного аппарата, и понять, как он устроен. Оказалось, что внутренняя структура антикитерского механизма была чрезвычайно сложной — удивительно, как древние греки смогли создать столь сложное устройство.

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Артефакт хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
 
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