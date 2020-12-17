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Семьи чиновников и силовиков рушатся из-за политических разногласий
17.12.2020 13:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nina-blog24.ru
Сын министра образования Алексей Карпенко и его жена Юлия категорических не сошлись во взглядах на последние события в Беларуси.
Сын министра образования Алексей Карпенко разошелся с женой Юлией. Причина — разные политические взгляды, пишет
Юлия осудила фальсификации и насилие в отношении протестующих, а ее супруг и свекр-министр остаются верными приверженцами Лукашенко.
Юлия уволилась с госТВ и стала писать и снимать для проекта «Имена». Видимо, под одной крышей ужиться с такими полярными взглядами было невозможно. Неизвестно, продала ли пара на развод, уточняет издание, однако в соцсетях супруги устроили настоящий поединок: Алексей «прилепил» к аватарке красно-зеленый флаг, а Юлия — бело-красно-белый. Впрочем, после появления в соцсетях сообщений о ситуации Алексей удалил свои страницы в фейсбуке и инстаграме.
Это уже не первый разлад в семье из-за ситуации в стране. Ранее издание писало о силовике со ставшего знаменитым фото.
По словам супруги спецназовца - фитнес-тренера, чемпионки Беларуси по бодибилдингу Лилии Салимгареевой, после того, как ее мужа на фото опознали, она стала жертвой травли в соцсетях. В беседе с «Нашей Нивой» Лилия признала, что, если бы не эти события, они с супругом вряд ли бы развелись.
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Сын министра образования Алексей Карпенко и его жена Юлия категорических не сошлись во взглядах на последние события в Беларуси.
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