Семьи чиновников и силовиков рушатся из-за политических разногласий

Источник материала: Ежедневник

фото: nina-blog24.ru

Сын министра образования Алексей Карпенко и его жена Юлия категорических не сошлись во взглядах на последние события в Беларуси.

Сын министра образования Алексей Карпенко разошелся с женой Юлией. Причина — разные политические взгляды, пишет «Наша нива» .





Юлия осудила фальсификации и насилие в отношении протестующих, а ее супруг и свекр-министр остаются верными приверженцами Лукашенко.

Юлия уволилась с госТВ и стала писать и снимать для проекта «Имена». Видимо, под одной крышей ужиться с такими полярными взглядами было невозможно. Неизвестно, продала ли пара на развод, уточняет издание, однако в соцсетях супруги устроили настоящий поединок: Алексей «прилепил» к аватарке красно-зеленый флаг, а Юлия — бело-красно-белый. Впрочем, после появления в соцсетях сообщений о ситуации Алексей удалил свои страницы в фейсбуке и инстаграме.

Это уже не первый разлад в семье из-за ситуации в стране. Ранее издание писало о силовике со ставшего знаменитым фото.





По словам супруги спецназовца - фитнес-тренера, чемпионки Беларуси по бодибилдингу Лилии Салимгареевой, после того, как ее мужа на фото опознали, она стала жертвой травли в соцсетях. В беседе с «Нашей Нивой» Лилия признала, что, если бы не эти события, они с супругом вряд ли бы развелись.



