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Квартира программистов в Минске, которые живут в Америке, но мечтают вернуться домой
Источник материала: Tut.by
Журнал
Квартира — двухэтажная, площадью 140 кв.м. Работа над интерьером с первого до последнего дня проходила дистанционно — владельцы апартаментов живут и работают за океаном.
— Заказчики — программисты по профессии, — объясняет дизайнер Дмитрий Барашко, руководитель минской архитектурной студии «Интерра». — Эти ребята точно знают, чего хотят.
Количество комнат, их назначение, наполнение мебелью — все было подробно описано в техзадании. Отдельным пунктом шло то, чего в квартире быть не должно: люстр, зеркальных потолков, шкафов-купе, кислотных цветов и мраморного пола.
Квартира двухуровневая, на нижнем этаже традиционно расположились помещения для отдыха, развлечений, приема гостей и комната для творчества — это было одно из обязательных условий. Второй этаж приватный, здесь только спальня, санузел и небольшой кабинет в лоджии.
— Так как заказчики были далеко от дома, всю работу мы вели самостоятельно, — продолжает автор проекта. — Мы подбирали все материалы, мебель и в электронном виде согласовывали. Получалось забавно! Был определенный риск, так как в объеме ведь вещи выглядят порой иначе, но мы справились.
Работать было, по словам Дмитрия Барашко, легко. Во-первых, потому что заказчики не мешали архитекторам делать свою работу. А, а во-вторых, вкусы заказчиков и исполнителей во многом совпали. То есть архитекторы делали квартиру, в которой сами были бы готовы поселиться. А это всегда дает отличный результат.
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Интерьер двухуровневой квартиры в Минске.
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