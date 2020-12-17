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Квартира программистов в Минске, которые живут в Америке, но мечтают вернуться домой

17.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал AD рассказал о квартире в Минске, владельцы которой — программисты и живут в Америке, но мечтают вернуться домой.


Гостиная. Встроенная мебель выполнена на заказ, кофейные столики белорусского бренда Furman, текстиль Zara Home. Фото: admagazine.ru

Квартира — двухэтажная, площадью 140 кв.м. Работа над интерьером с первого до последнего дня проходила дистанционно — владельцы апартаментов живут и работают за океаном.


Фрагмент гостиной. Фото: admagazine.ru

— Заказчики — программисты по профессии, — объясняет дизайнер Дмитрий Барашко, руководитель минской архитектурной студии «Интерра». — Эти ребята точно знают, чего хотят.


Кухня. Обеденный стол, Furman. Фото: admagazine.ru

Фрагмент кухни. Фото: admagazine.ru

Количество комнат, их назначение, наполнение мебелью — все было подробно описано в техзадании. Отдельным пунктом шло то, чего в квартире быть не должно: люстр, зеркальных потолков, шкафов-купе, кислотных цветов и мраморного пола.


Спальня. Кровать и тумбочки, Furman; покрывало, Zara Home. Фото: admagazine.ru

Санузел первого этажа. Плитка, Marazzi Group. Фото: admagazine.ru

Лестница. Паркет, Coswick. Фото: admagazine.ru

Квартира двухуровневая, на нижнем этаже традиционно расположились помещения для отдыха, развлечений, приема гостей и комната для творчества — это было одно из обязательных условий. Второй этаж приватный, здесь только спальня, санузел и небольшой кабинет в лоджии.


Фрагмент санузла первого этажа. Фото: admagazine.ru

Детская. Мебель, IKEA. Фото: admagazine.ru

— Так как заказчики были далеко от дома, всю работу мы вели самостоятельно, — продолжает автор проекта. — Мы подбирали все материалы, мебель и в электронном виде согласовывали. Получалось забавно! Был определенный риск, так как в объеме ведь вещи выглядят порой иначе, но мы справились.


Комната для творчества. Фото: admagazine.ru

Работать было, по словам Дмитрия Барашко, легко. Во-первых, потому что заказчики не мешали архитекторам делать свою работу. А, а во-вторых, вкусы заказчиков и исполнителей во многом совпали. То есть архитекторы делали квартиру, в которой сами были бы готовы поселиться. А это всегда дает отличный результат.


Санузел второго этажа. Фото: admagazine.ru

 
Теги: Минск
 
 
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