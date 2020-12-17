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Шнуров спросил Путина про мат. Тот ответил

17.12.2020 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На большой пресс-конференции Владимира Путина вопрос ему задал певец и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров.


Скриншот из трансляции РБК

— Почему русские хакеры не смогли помочь избраться Трампу, — поинтересовался Шнуров. — На какую должность может рассчитывать в России Трамп? И как простому человеку описывать жизнь без ненормативной лексики?

Путин напомнил о классике кино: если падает батарея на ногу, надо говорить «редиска». Он также поблагодарил Шнурова, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.

Что касается Трампа, то, по словам Путина, тот не нуждается в трудоустройстве в России, так как его многие поддерживают в Штатах. Путин также отметил, что Трамп, как он понимает, не уйдет из политики.

Российский президент подчеркнул, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Он отметил, что это все домыслы, которые призваны испортить отношения России и США.

 
 
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