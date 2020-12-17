Во время задержаний силовики используют пластиковые стяжки. Рассказываем про это спецсредство

Источник материала: Tut.by

С августа тысячи белорусов прошли через задержания и аресты. Как говорила в начале декабря Светлана Тихановская, «почти 30 тысяч человек были задержаны». Часть из них столкнулась с применением пластиковых стяжек, похожих на строительные, вместо наручников. К нам в редакцию поступил вопрос, законно ли это, является ли такое снаряжение штатным и почему вместо «традиционных» стальных наручников силовой сектор перешел на пластик. 42.TUT.BY отвечает.



Фото с задержаний 8 ноября. Отчетливо видно, что у задержанного мужчины руки стянуты пластиковой лентой. Фото: TUT.BY

Какие существуют виды наручников? Они вообще бывают в виде пластиковых стяжек?

Большинство наручников в мире очень похожи друг на друга, а их конструкция не меняется уже больше столетия. Первые ручные кандалы с замком модели Darby были созданы в Великобритании еще в 1780 году, а в 1862 году в США Уильям Адамс запатентовал модель с подвижной дужкой и зубцами — теперь размер рук сковываемого практически перестал иметь значение. Правда, чтобы надеть изобретение Адамса на человека, приходилось сначала открывать их (или носить с собой уже открытыми)



Наручники Darby. Фото: wikipedia.org

А наручники, почти не отличающиеся от современных, изобрел в 1912 году американец Джон Керни из компании Peerless. Такую модель полицейские могли носить уже в закрытом виде и надевать на жертву буквально за секунду. Отныне наручники Peerless доминировали на рынке, и только в 1970 году первенство перешло к компании Smith & Wesson — однако существенных новшеств в конструкции она не привнесла.

Таким образом, можно констатировать, что за 108 лет в конструкции традиционных металлических наручников особо ничего не изменилось и модель БРС и ей подобные не отличаются принципиально от классических Peerless 1912. Улучшать в конструкции оказалось нечего.

Правда, и недостатки классических наручников оказались неустранимыми. Масса модели БРС — 380 граммов. Это нормально, когда носишь с собой одну-две пары. Но если нужно оперативно заковать десяток человек, то придется таскать с собой почти четыре килограмма болтающегося и звенящего металла.

С этой проблемой столкнулась американская полиция в Лос-Анджелесе в 1992 году. Несколько полицейских тогда избили афроамериканца Родни Кинга за вождение в нетрезвом виде — и правоохранителей оправдали. После этого десятки тысяч людей вышли на улицы города, и подавить протест оказалось непросто.



Мародерство во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. Фото: wiipedia.org

Задерживали протестующих пачками, наручников не хватало, и зачастую задержанных просто связывали веревками (но это долго и неудобно). И тут кто-то додумался использовать для фиксации обычные одноразовые пластиковые стяжки для кабелей.

Выяснилось, что «сковать» человеку руки стяжкой занимает считаные мгновения. В отличие от наручников, они почти ничего не весят, носить их с собой можно десятками. Разумеется, по прочности стяжка уступает стали наручников. Однако практика показала, что в подавляющем большинстве случаев пластика было достаточно.

Бунт в Лос-Анджелесе подавили, оправданных ранее полицейских наказали, Родни Кинг получил извинения и почти 4 миллиона долларов, а пластик отныне занял место рядом со сталью как материал для производства наручников.

По сути своей пластиковые наручники — это те же стяжки, но более прочные и несколько лучше приспособленные для сковывания человека. Так, в США их делают из вулканизированного сантопрена (TPV) или укрепленного нейлона 66. По нормативам американского сертификата Mil-S-23190E прочность таких наручников на разрыв составляет 150 кг — то есть их не получится ни разорвать, ни разрезать ножницами.

Иногда пластиковые наручники выпускаются с двумя фиксаторами — для двух рук . Иногда — многоразовые , с возможностью отпирания ключом. Зачастую одноразовые наручники внешне вообще не отличить от простых стяжек (прочность на глаз не определишь).

Уже в 21 веке имели место случаи использования обычных пластиковых стяжек. Так, во время протестов из-за переноса «Бронзового солдата» на холме Тынисмяги в Эстонии в 2007 году полицейские использовали такие, наскоро купленные в магазине электротехники. По словам старшего комиссара отдела Ляанеской префектуры полиции Кальви Алмосена, причина — массовость задержаний , в результате чего не хватало обычных наручников. То есть та же, что и в Лос-Анджелесе.



На бронежилете у силовика — три пластиковые стяжки (или трое пластиковых наручников). Хватит еще на троих задержанных. Фото: TUT.BY

Вероятнее всего, то же и в Беларуси: поскольку во время акций задерживают сотни человек, то силовики просто не имеют возможности носить с собой такое количество стальных наручников. Носят они с собой специализированные приспособления для пакования людей или обычные стяжки — вопрос открытый, возможно и то, и другое. Однако стяжки дешевле, и купить их проще.

Что говорят об этом сами силовики и закон?

Закон не говорит ничего конкретного. Наручники попадают под категорию спецсредств, применение которых регламентируется статьей 28 закона «Об органах внутренних дел».

В статье 28 закона «Об органах внутренних дел» говорится, что сотрудник органов внутренних дел применяет наручники, резиновые палки, средства связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной остановки транспортных средств и другие специальные средства, в том числе служебных животных, в случае: отражения нападения на сотрудников органов внутренних дел и иных граждан;

освобождения заложников;

отражения нападения на здания, помещения, сооружения и (или) транспортные средства независимо от их принадлежности либо для освобождения захваченных объектов;

пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудника органов внутренних дел либо иных лиц, исполняющих служебные обязанности или гражданский долг по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений;

задержания и доставления в органы внутренних дел подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется административный процесс, если они оказывают неповиновение или сопротивление, а также конвоирования и содержания лиц, подвергнутых административному аресту, депортации или высылке, лиц, задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, лиц, заключенных под стражу, если они оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются основания полагать, что они могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;

пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на повреждение и (или) уничтожение имущества;

остановки транспортного средства, водитель которого не подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства;

в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь. Вид специального средства и интенсивность его применения определяются правилами применения специальных средств с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя. Специальные средства запрещается применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан.

Как видим, в статье ничего не сказано отдельно о стальных и пластиковых наручниках (или стяжках). Однако изделия из пластика упоминал еще в бытность министром МВД Юрий Караев. В своем интервью немецкому журналисту Александру Сосновскому он сказал: «Также водометы, также все те средства обездвиживания — это наручники, это пластиковые наручники, — весь тот набор средств, который может быть, редко применяется, но для того, чтобы человека успокоить, дать ему остыть, а потом сохранить ему жизнь или объяснить ему, что он сделал, или дать ему административное какое-то взыскание, или уголовное».

Поэтому, скорее всего, если масштабы задержаний останутся прежними, то пластиковые стяжки останутся на некоторое время в качестве снаряжения белорусских силовиков.