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Во время задержаний силовики используют пластиковые стяжки. Рассказываем про это спецсредство
Источник материала: Tut.by
С августа тысячи белорусов прошли через задержания и аресты. Как
Какие существуют виды наручников? Они вообще бывают в виде пластиковых стяжек?
Большинство наручников в мире очень похожи друг на друга, а их конструкция не меняется уже больше столетия. Первые ручные кандалы с замком модели Darby были созданы в Великобритании еще в 1780 году, а в 1862 году в США Уильям Адамс запатентовал модель с подвижной дужкой и зубцами — теперь размер рук сковываемого практически перестал иметь значение. Правда, чтобы надеть изобретение Адамса на человека, приходилось сначала открывать их (или носить с собой уже открытыми)
А наручники, почти не отличающиеся от современных, изобрел в 1912 году американец Джон Керни из компании Peerless. Такую модель полицейские могли носить уже в закрытом виде и надевать на жертву буквально за секунду. Отныне наручники Peerless доминировали на рынке, и только в 1970 году первенство перешло к компании Smith & Wesson — однако существенных новшеств в конструкции она не привнесла.
Таким образом, можно констатировать, что за 108 лет в конструкции традиционных металлических наручников особо ничего не изменилось и модель БРС и ей подобные не отличаются принципиально от классических Peerless 1912. Улучшать в конструкции оказалось нечего.
Правда, и недостатки классических наручников оказались неустранимыми. Масса модели БРС — 380 граммов. Это нормально, когда носишь с собой одну-две пары. Но если нужно оперативно заковать десяток человек, то придется таскать с собой почти четыре килограмма болтающегося и звенящего металла.
С этой проблемой столкнулась американская полиция в Лос-Анджелесе в 1992 году. Несколько полицейских тогда избили афроамериканца Родни Кинга за вождение в нетрезвом виде — и правоохранителей оправдали. После этого десятки тысяч людей вышли на улицы города, и подавить протест оказалось непросто.
Задерживали протестующих пачками, наручников не хватало, и зачастую задержанных просто связывали веревками (но это долго и неудобно). И тут кто-то додумался использовать для фиксации обычные одноразовые пластиковые стяжки для кабелей.
Выяснилось, что «сковать» человеку руки стяжкой занимает считаные мгновения. В отличие от наручников, они почти ничего не весят, носить их с собой можно десятками. Разумеется, по прочности стяжка уступает стали наручников. Однако практика показала, что в подавляющем большинстве случаев пластика было достаточно.
Бунт в Лос-Анджелесе подавили, оправданных ранее полицейских наказали, Родни Кинг получил извинения и почти 4 миллиона долларов, а пластик отныне занял место рядом со сталью как материал для производства наручников.
По сути своей пластиковые наручники — это те же стяжки, но более прочные и несколько лучше приспособленные для сковывания человека. Так, в США их делают из вулканизированного сантопрена (TPV) или укрепленного нейлона 66. По нормативам американского сертификата Mil-S-23190E прочность таких наручников на разрыв составляет 150 кг — то есть их не получится ни разорвать, ни разрезать ножницами.
Иногда пластиковые наручники выпускаются с двумя фиксаторами —
Уже в 21 веке имели место случаи использования обычных пластиковых стяжек. Так, во время протестов из-за переноса «Бронзового солдата» на холме Тынисмяги в Эстонии в 2007 году полицейские использовали такие, наскоро купленные в магазине электротехники. По словам старшего комиссара отдела Ляанеской префектуры полиции Кальви Алмосена,
Вероятнее всего, то же и в Беларуси: поскольку во время акций
Что говорят об этом сами силовики и закон?
Закон не говорит ничего конкретного. Наручники попадают под категорию спецсредств, применение которых регламентируется статьей 28 закона «Об органах внутренних дел».
Как видим, в статье ничего не сказано отдельно о стальных и пластиковых наручниках (или стяжках). Однако изделия из пластика упоминал еще в бытность министром МВД Юрий Караев. В
Поэтому, скорее всего, если масштабы задержаний останутся прежними, то пластиковые стяжки останутся на некоторое время в качестве снаряжения белорусских силовиков.
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Пластик стали использовать в качестве материала для наручников сравнительно недавно.
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