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Подстелил соломки: Путин заявил, что в выборы в России будут вмешиваться

17.12.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два сапога - пара. Путин, как и ранее Лукашенко, заявляет, что в выборы в России будут вмешиваться.



«Мы сможем противостоять, только если большинство россиян будут понимать, что это вмешательство и что мы должны ему противостоять» — заявил Путин на сегодняшней пресс-конференции.

При этом Путин цинично заметил, что Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах и главное, «чтобы россияне были уверены в прозрачности и открытости выборов».
 
 
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Два сапога - пара. Путин, как и ранее Лукашенко, заявляет, что в выборы в России будут вмешиваться.
 
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