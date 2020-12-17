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Погода в СНГ: туман в Ереване, мороз в Алматы

17.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада. Сейчас в российской столице слой снега местами достигает 10 сантиметров. Температура днем будет плюс 2 градуса. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24» .

Зима основательно укрепилась в горных районах Армении, передает Арпи Меликян. Там идет снег, температура воздуха ночью достигает минус 5 градусов. Зато в столице тепло – плюс 8 и постоянные дожди. Густой туман не рассеивается, видимость на дорогах в утренние и вечерние часы не больше метра. Ереван находится в низине, так что такая погода может продлиться несколько недель, пока ветер не развеет тучи.

В Алматы сегодня морозно, отмечает Александра Салмина. Сейчас термометры показывают минус 11, во второй половине немного потеплеет, синоптики обещают минус 6. На севере Казахстана возможен сильный ветер и низовая метель. На юге и востоке без осадков, местами туманы и гололед. А вот в Актау днем будет плюс 3. На Каспийском море образовалась шуга – это мелкие частицы льда на поверхности воды. Запечатлели эту красоту местные жители.

В Кыргызстане к морозам начали привыкать, передает Жазгуль Каримова. В Бишкеке ранним утром минус 11, днем воздух прогреется до минус 5. А в высокогорье, в местности Суусамыр, в городе Нарын в эти дни минус 12. Но из-за высокой влажности там кажется намного холоднее. Для хоккейной команды Нарына это привычная погода. Подростки рады, что каток не нужно специально готовить. В эти дни хоккеисты часами на льду, что помогает хорошо отрабатывать тактику игры.

Мокрый снег c дождем ожидается сегодня на большей части Беларуси, сообщает Инна Согалович. Температура воздуха будет колебаться от двух градусов мороза до трех тепла. Лебеди уже покинули водоемы Беларуси. Но в Шумилинском районе одну птицу пришлось спасать. Она поранила крыло и не смогла улететь с семьей. Сотрудники МЧС забрали лебедя с обледеневшего озера и передали в зоопарк.



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На Каспийском море образовалась шуга – слой мелких частиц льда на поверхности воды.
 
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