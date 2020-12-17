«Мы не закроемся, такого подарка под елку не будет». Хоспис Гродно держит осаду

Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта продолжает свою работу, несмотря на беспрецедентное давление, вынужденный уезд за рубеж его директора и возбужденное против нее уголовное дело.



Директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко

Угрозы, проверки и уголовное дело

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении директора Гродненского детского хосписа имени Святого Губерта Ольги Величко.

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Гродненской области Марии Трушинской, дело передано по подследственности в УСК по Гродненской области и принято к производству.

Отметим, что ч. 3 ст. 210 УК подразумевает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время Ольга Величко с семьей находится за рубежом. Как она сообщила Naviny.by, в марте 2020 года ОВД Октябрьского района Гродно уже проводил в отношении нее проверку на основании анонимного обращения. По результатам проверки, говорится в постановлении ОБЭП ОВД от 3 марта, в возбуждении уголовного дела в отношении Величко по ч. 1 ст. 210 отказали.





Ольга Величко утверждает, что ей или ее адвокату не сообщили о возбуждении уголовного дела по другой части той же статьи УК. Она узнала о существовании дела 12 декабря из сюжета телеканала ОНТ.

Величко утверждает, что ее адвокат обращалась в Департамент финансовых расследований КГК по Гродненской области с заявлением о просьбе ознакомиться с материалами проверки, но ей такой возможности не предоставили.

Ранее, 1 декабря, в хоспис приходили сотрудники ДФР и забрали один из аппаратов ИВЛ, купленный за средства благотворителей. Величко утверждает, что сотрудники не предъявили документы и не пояснили, на каком основании забрали аппарат.

Был или не был аппарат ИВЛ?

Величко может только догадываться о претензиях к ней ДФР на основании сюжета ОНТ. Основная претензия касается аппаратов ИВЛ, которых, по утверждению журналиста ОНТ, в хосписе четыре, но на самом деле, говорит директор, два: «Сотрудники ДФР забрали аппарат Philips, который является резервным».

Начальник сектора отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области Александр Петрусенко сказал в вышеупомянутом сюжете ОНТ: «Деньги собирались хосписом в 2017—2018 годах в рамках благотворительной акции “Дыши дома” и перечислялись на специальный расчетный счет. По окончании акции в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Величко сняла с данного расчетного счета свыше 17 тысяч рублей и конвертировала их в иностранную валюту. В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ. На самом деле ни денежные средства, ни аппарат ИВЛ родителям ребенка не передавались».

Речь, судя по всему, идет об аппарате, который покупали для Даши Ковалевской, ей теперь пять лет. Она вынуждена жить в Доме ребенка, потому что не может дышать без ИВЛ. У хосписа был такой план — ребенок получает аппарат на дом и, наконец, оказывается в семье, а не живет в больнице. Перед этим в течение недели предполагалось использовать аппарат в Доме ребенка, с ним же перевозить девочку домой.

Сбор денег и покупка аппарата освещались в СМИ. Акцию по сбору средств поддержали жители города и местные предприятия.

Как рассказала Ольга Величко, в 2018 году хоспис собрал 7800 евро в эквиваленте и купил в Польше немецкий аппарат ИВЛ Ventilogic plus за 4700 евро, 1200 рублей пошли на техосмотр (ТО) аппарата. Остальные деньги, утверждает Величко, находятся на счете для прохождения ТО аппарата в будущем.

Однако события развивались не по плану — родители Даши ее не забрали домой, девочка находится на больничном ИВЛ, как и раньше. Аппарат же Ventilogic plus отдали другому подопечному хосписа — мальчику Артему, сказала Величко: «Артем был на нем достаточно долго, потом умер. Сейчас есть еще один ребенок, нуждающийся в ИВЛ. Мы планируем передать аппарат ему».

Мама Даши Виктория Ковалевская сказала Naviny.by, что пока ее дочь останется в больнице: «У меня нет претензий к хоспису, я никуда не обращались по поводу аппарата, пока официально не взялись за это дело. Мне интересно, где наш аппарат и был ли он вообще куплен. Я не говорила хоспису, что вообще не буду забирать Дашу. У меня скоро родится еще один ребенок, с двумя я дома не справлюсь. Может, я ее заберу через год, через два».

Виктория является законным представителем ребенка, Даша не находится на полном гособеспечении — родители покупают ей памперсы, одежду и игрушки, а также некоторые лекарства.

Несколько вопросов к КГК

Ольга Величко считает необходимым донести до КГК, что аппарат Ventilogic plus в Беларуси стоит в разы больше, чем в Польше. По ее мнению, ценообразование должно вызвать вопросы у правоохранителей.

«Мне непонятно, почему в Польше портативный аппарат ИВЛ Ventilogic plus можно было купить за 4700 евро, а в Беларуси начальная цена в разы больше? И почему такой аппарат можно купить в Беларуси только у одного юридического лица?» — задается вопросом директор хосписа.

Как выяснили Naviny.by, сегодня аппарата ИВЛ Ventilogic plus нет в продаже в Варшаве. Последняя цена более дорогого и оснащенного дополнительными функциями аппарата Ventilogic SL у продавцов в Польше — около 6700 евро.

В Беларуси аппараты Ventilogic продает компания «Белмедснабтехника», которая занимается поставками медицинского оборудования и продукции медицинского назначения с 1999 года. По данным «Ежедневника» , «Белмедснабтехника» по итогам 2019 года входила в десятку крупнейших государственных закупщиков.

В компании подтвердили, что в Беларуси они единственные поставщики немецких ИВЛ Ventilogic. Специалист «Белмедснабтехники» также сообщил, что Ventilogic SL стоит 13 тысяч евро, а цена Ventilogic plus — 11 тысяч евро, однако этот аппарат надо заказывать, в наличии в Минске его нет.

В эфире ОНТ была озвучена еще одна претензия ДФР к Ольге Величко. Начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш сказала: «В августе 2020 год хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере “Неман-72”. Однако, как установлено в ходе проверки, хоспис не заключал договоры на оздоровление детей».

Все так и есть, за исключением того, что «Неман-72» — это не лагерь, а санаторий Федерации профсоюзов, говорит Величко. Она сообщила, что действительно профсоюзные организации оказали помощь хоспису, согласно договорам, на 300 рублей: «Этой суммы не хватит на 10 дней оздоровления даже одного ребенка, так что как израсходовать деньги по целевому назначению, надо еще подумать».

«Средства находятся на счету, мы не обязаны их расходовать в определенные сроки. У меня вопрос, — говорит Ольга Величко. — Почему помощь оказывается с условием потратить деньги именно в санатории, который принадлежит Федерации профсоюзов Беларуси, почему нас ограничили в выборе? Я не понимаю, в чем наше нарушение. Могу предположить, что санаторий оказался незаполненным во время ковида, вот они и попытались переложить деньги профсоюзов в карман профсоюзного санатория. Удивительно, что Госконтроль не интересуется этой схемой».

Так как Величко не получила никаких документов о возбуждении уголовного дела, она написала электронное заявление в милицию и прокуратору Гродно о том, что в хоспис пришли неизвестные люди и забрали купленный за средства благотворителей аппарат ИВЛ.

«Для меня это история о непрофессионализме, они же не могут сложить два плюс два. Власти используют государственных журналистов, отказываются предоставить информацию адвокату человека, в отношении которого якобы завели уголовное дело. Происходящее вокруг хосписа напоминает дело “Белого легиона” — много шума из ничего », — говорит Величко.





Отметим, что давление на хоспис и Величко не прекращается уже несколько месяцев. Директор это связывает со своей гражданской позицией, суть которой в неприятии насилия и убежденности в необходимости вернуть общественную жизнь в Беларуси в правовое русло.

За последние полгода Гродненский хоспис лишился всех своих помещений за исключением предоставленного приходом Серафима Жировичского, где открыт Центр паллиативной помощи.

В октябре Ольгу Величко задержали и оштрафовали за участие в акции протеста. Через семь дней после этого, 22 октября, в хоспис пришли с обыском из управления ДФР.

«Проверка проводилась также на основании анонимного обращения, в котором содержалось утверждение, что хоспис уклоняется от налогов в особо крупном размере. Они предполагали, что у нас развернута коммерческая деятельность по пошиву бело-красно-белых флагов, одежды, что мы продаем это и не платим налоги», — рассказала Ольга Величко корреспонденту Naviny.by.

У хосписа действительно был небольшой швейный цех, в котором в период пандемии волонтеры шили маски и защитные костюмы для медиков.

За день до обыска Величко выехала за пределы Беларуси, потому что почувствовала угрозу для себя и семьи: «Я не могла допустить, чтобы у меня забрали детей, а такая вероятность была. Однако я работаю. Мы общественная организация, я ее избранный председатель, и я продолжаю свою деятельность вместе с коллегами, которые являются преданными своему делу профессионалами. Под нашей опекой 57 детей, которым мы оказываем паллиативную помощь на дому. На мой взгляд, недопустимо, чтобы хоспис остановил работу».

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