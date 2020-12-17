ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин ответил на вопрос о причастности ФСБ к отравлению Навального

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Владимир Путин прокомментировал расследование о том, что политика Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ.

– Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным.

По мнению Путина, «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости, пишет Медуза.

– Кому он нужен-то? Если бы хотели (отравить), довели бы до конца.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ. Сам Навальный заявил, что такая операция не могла проводиться без санкции Владимира Путина.

Ролик о предполагаемых отравителях собрал на ютьюб-канале Навального более шести миллионов просмотров за сутки.

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» потребовали возбудить дело о покушении на Навального. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новости об отравлении политика сотрудниками ФСБ «забавно читать».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если бы хотели (отравить), довели бы до конца».
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин о Навальном: Если бы хотели отравить, "довели бы дело до конца"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика