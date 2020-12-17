Путин ответил на вопрос о причастности ФСБ к отравлению Навального

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Владимир Путин прокомментировал расследование о том, что политика Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ .

– Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным.

По мнению Путина, «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой американских спецслужб, а убивать его российским спецслужбам не было необходимости, пишет Медуза .

– Кому он нужен-то? Если бы хотели (отравить), довели бы до конца.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ. Сам Навальный заявил, что такая операция не могла проводиться без санкции Владимира Путина.

Ролик о предполагаемых отравителях собрал на ютьюб-канале Навального более шести миллионов просмотров за сутки.

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» потребовали возбудить дело о покушении на Навального. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новости об отравлении политика сотрудниками ФСБ «забавно читать».