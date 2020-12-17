Новейший российский легкий танк испытали в Черном море

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Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ России в рамках этапа государственных испытаний доказал надежность на плаву, показав высокие водоходные качества в акватории Черного моря при волнении до трех баллов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Ростеха.



Фото: wikipedia.org

«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала плюс 40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. „Спрут-СДМ1“ в первую очередь предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные „Спрутом“ возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», — приводят в Ростехе слова индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.

В пресс-службе отметили, что на каждом этапе испытаний в различных условиях проводятся стрельбы. По результатам госиспытаний конструкторская документация на машину должна получить литеру «01», позволяющую начать серийное производство изделий.

«Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег», — сообщили в госкорпорации.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» разработан и создан на базе версии «Спрут-СД». На новой машине повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем.

«Спрут-СДМ1» вооружен танковой пушкой калибра 125 мм, может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.