Юристу штаба Бабарико продлен срок домашнего ареста

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Илья Салей останется под домашним арестом до 16 февраля.

Генеральная прокуратура продлила на два месяца срок домашнего ареста Ильи Салея - юриста штаба Виктора Бабарико.

Мера пресечения предполагает, что Илья Салей не может покидать квартиру, а также общаться со всеми, кроме адвокатов, пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.

Илью Салея задержали 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси.