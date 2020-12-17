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Юристу штаба Бабарико продлен срок домашнего ареста

17.12.2020 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Илья Салей останется под домашним арестом до 16 февраля.

Генеральная прокуратура продлила на два месяца срок домашнего ареста Ильи Салея - юриста штаба Виктора Бабарико.

Мера пресечения предполагает, что Илья Салей не может покидать квартиру, а также общаться со всеми, кроме адвокатов, пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.

Илью Салея задержали 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Илья Салей останется под домашним арестом до 16 февраля.
 
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