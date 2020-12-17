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Юристу штаба Бабарико продлен срок домашнего ареста
17.12.2020 14:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Илья Салей останется под домашним арестом до 16 февраля.
Генеральная прокуратура продлила на два месяца срок домашнего ареста Ильи Салея - юриста штаба Виктора Бабарико.
Мера пресечения предполагает, что Илья Салей не может покидать квартиру, а также общаться со всеми, кроме адвокатов, пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма.
Илью Салея задержали 9 сентября в Минске. Вместе с другими активистами оппозиции Салей проходит по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси.
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Илья Салей останется под домашним арестом до 16 февраля.
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