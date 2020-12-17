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Встреча Лукашенко и спецпосланника Ватикана: о судьбе Кондрусевича промолчали

17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В четверг Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Встреча Лукашенко и спецпосланника Ватикана: о судьбе Кондрусевича промолчали

Об этом сообщает Пул первого.

Согласно публикациям в госСМИ, собеседники обсудили много тем: про здоровье Папы Франциска, развитие отношений, пандемию, обменялись поздравления с предстоящими праздниками.

И только об одной теме СМИ умолчали (или Лукашенко и Гуджеротти ее при журналистах не подымали?). Теме, которая сегодня волнует всех католиков Беларуси — судьбе митрополита Тадеуша Кондрусевича.

Напомним, 31 августа ему отказали во въезде в страну. Архиепископ возвращался из служебной поездки в Польшу. Позже Лукашенко заявил, что Кондрусевич ездил туда якобы «получать консультации, как разрушать страну».

Накануне стало известно, что архиепископ написал прошение об отставке.

Что Гуджеротти думает об изгнании священника, остается загадкой. При этом белорусам хорошо знакомо его дипломатическое мастерство. В свою бытность нунцием в Беларуси Гуджеротти громче всех смеялся, когда Лукашенко рассказывал, как священники высокого уровня «втихую косячат» и заводят детей, не смотря на религиозные запреты.

 
 
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Когда-то Гуджеротти громче всех смеялся после шутки Лукашенко.
 
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