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Встреча Лукашенко и спецпосланника Ватикана: о судьбе Кондрусевича промолчали
17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В четверг Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.
Об этом сообщает
Согласно публикациям в госСМИ, собеседники обсудили много тем: про здоровье Папы Франциска, развитие отношений, пандемию, обменялись поздравления с предстоящими праздниками.
И только об одной теме СМИ умолчали (или Лукашенко и Гуджеротти ее при журналистах не подымали?). Теме, которая сегодня волнует всех католиков Беларуси — судьбе митрополита Тадеуша Кондрусевича.
Напомним, 31 августа ему
Накануне стало известно, что архиепископ написал
Что Гуджеротти думает об изгнании священника, остается загадкой. При этом белорусам хорошо знакомо его дипломатическое мастерство. В свою бытность нунцием в Беларуси Гуджеротти
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Когда-то Гуджеротти громче всех смеялся после шутки Лукашенко.
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