Встреча Лукашенко и спецпосланника Ватикана: о судьбе Кондрусевича промолчали

Источник материала: Салiдарнасць

В четверг Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.





Об этом сообщает Пул первого.

Согласно публикациям в госСМИ, собеседники обсудили много тем: про здоровье Папы Франциска, развитие отношений, пандемию, обменялись поздравления с предстоящими праздниками.

И только об одной теме СМИ умолчали (или Лукашенко и Гуджеротти ее при журналистах не подымали?). Теме, которая сегодня волнует всех католиков Беларуси — судьбе митрополита Тадеуша Кондрусевича.

Напомним, 31 августа ему отказали во въезде в страну. Архиепископ возвращался из служебной поездки в Польшу. Позже Лукашенко заявил, что Кондрусевич ездил туда якобы «получать консультации, как разрушать страну».

Накануне стало известно, что архиепископ написал прошение об отставке .

Что Гуджеротти думает об изгнании священника, остается загадкой. При этом белорусам хорошо знакомо его дипломатическое мастерство. В свою бытность нунцием в Беларуси Гуджеротти громче всех смеялся , когда Лукашенко рассказывал, как священники высокого уровня «втихую косячат» и заводят детей, не смотря на религиозные запреты.