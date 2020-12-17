СМИ: В милиции серьезный отток кадров, количество сотрудников в Минске сократилось на 18%

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко постепенно теряет поддержку в белорусских силовых структурах, значительная часть сотрудников уже ушла со службы за время проведения президентской кампании и период после выборов. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy .

Авторы материала — исполнительный директор международного аналитического центра ISANS (The International Strategic Action Network for Security) Влад Кобец и его эксперт, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэймер.

По их мнению, столпами белорусского режима являются поддержка Москвы и лояльность представителей силовых структур. Однако они утверждают, что Александр Лукашенко постепенно теряет поддержку силовиков, а отток сотрудников из МВД и других правоохранительных органов начался еще во время президентской кампании и продолжается до сих пор, некоторые сотрудники МВД просто не вышли на работу в день голосования.

По их словам, центр ISANS располагает информацией о том, что отток кадров из Министерства внутренних дел сильно возрос после выборов. В статье утверждается, что на конец августа сотрудники министерства подали более 300 рапортов об увольнении, а в сентябре темпы этого процесса существенно увеличились.

В статье отмечается, что к 1 ноября число сотрудников ГУВД Мингорисполкома сократилось на 18%, а Центральное РУВД столицы потеряло 29% своего персонала. Многие из тех, кто ушел со службы, получили помощь из созданных для этой цели фондов поддержки уволенных силовиков, пишет TUT.BY

В статье упоминается и инициатива ByPol, в которую входят бывшие работники различных силовых ведомств. Как утверждается, она располагает документами о более чем 1100 случаях пыток и нанесения серьезных травм гражданам только за период с 9 по 21 августа, общее же число подобных случаев с этого момента только росло. Эту информацию собирают для того, чтобы установить причастных к противоправным действиям.

Как сообщается, основатели ByPol встречались в Варшаве со Светланой Тихановской и предложили создать профсоюз сотрудников силовых структур, который может стать основой для создания новых белорусских правоохранительных органов после ухода Александра Лукашенко.

«Сотрудники силовых структур, организованные в ByPol, могут сформировать ядро для новой белорусской полиции, которая заменит существующую, в особенности жестокие подразделения ОМОН, которые запятнали себя кровью мирных белорусов. ByPol может также сформировать основу для обновленной прокуратуры и правоохранительных органов. Его также можно использовать для расследования в отношении сотрудников силовых структур, которые совершили преступления против своего народа», — говорится в статье.

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