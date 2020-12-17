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NASA одобрило ракету Джеффа Безоса для космических запусков

17.12.2020 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

NASA одобрило ракету Джеффа Безоса для космических запусков

  • 17.12.2020, 14:24
NASA одобрило ракету Джеффа Безоса для космических запусков

Первый испытательный запуск New Glenn запланирован на 2021 год.

NASA выбрало ракету New Glenn, которую разрабатывает компания Blue Origin, в качестве потенциального кандидата для космических запусков. Об этом пишет «Коммерсантъ». Агенство заключило контракт с компанией.

Blue Origin была создана основателем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году для развития космического туризма.

New Glenn — орбитальная ракета-носитель, имеющая две ступени и дополнительную третью, при этом первая ступень может использоваться повторно. Способна выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до 45 тонн, на геопереходную орбиту — до 13 тонн.

Первый испытательный запуск New Glenn запланирован на 2021 год.

Подписание контракта с NASA дает возможность Blue Origin ежегодно участвовать в тендерах на заключение договора пусковых услуг в рамках соответствующей программы управления. В контракте компания Blue Origin обозначена как потенциальный поставщик услуг для планетарных космических экспедиций, для миссий наблюдения за Землей, для запуска спутников NASA и других государственных структур.

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Первый испытательный запуск New Glenn запланирован на 2021 год.
 
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