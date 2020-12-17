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Ряды Общенациональной стачки пополнили новые герои
Источник материала: Хартия'97
Ряды Общенациональной стачки пополнили новые герои
Шахтеры «Беларуськалия» и рабочий БМЗ присоединились к забастовке.
Стачка ОАО «Беларуськалий» продолжает расти, вчера к ней присоединилось двое работников: электрослесарь ПУВРКТ 2 РУ Макаревич Алексей и токарь РМЦ Дмухайло Сергей, сообщает телеграм-канал
К стачке ОАО «БМЗ» присоединился старший вальцовщик 7-го разряда стана 320 СПЦ-1 Кизеев Николай.
Приветствуем смелых!
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Шахтеры «Беларуськалия» и рабочий БМЗ присоединились к забастовке.
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