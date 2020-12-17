Протестная музыка Индии. Гимны сопротивления, пенджабский рэп и суровый метал (видео)

Источник материала: Onliner Индия — одно из самых противоречивых мест на планете: богатейшая культура, многовековые традиции и один из крупнейших ВВП в мире с одной стороны и катастрофические гуманитарные проблемы — с другой. Коррупция, религиозные конфликты, кастовая система, отсталая система здравоохранения — все эти проблемы не могли не повлиять на настроения индийцев. Любой конфликт отражается в искусстве, и быстрее всего на происходящее реагирует музыка. Мы запускаем подкаст «Музыка сильнее пуль» и сегодня поговорим про современную музыку протеста в Индии.

Обыватель прежде всего вспомнит про безумные песни из индийских фильмов или медитативную музыку для занятий йогой. Продвинутый слушатель наверняка назовет Рави Шанкара, Рабиндраната Тагора и множество западных музыкантов, которые вдохновлялись южноазиатской культурой — от Джимми Хендрикса до Soundgarden. Но Индия слишком большая, и было бы глупо полагать, что культура этой страны ограничивается только традиционной музыкой и болливудскими мотивами.



Музыка сильнее пуль · Протестная музыка в Индии. Гимны сопротивления, пенджабский рэп и суровый метал

В декабре прошлого года студенты 35 индийских вузов вышли на улицы протестовать. Причиной стал новый закон о гражданстве, который одобрило правительство. Документ значительно упростил получение гражданства для немусульман из соседних южноазиатских стран, которые сталкиваются с притеснениями на родине. Законопроект вызвал возмущение у индийских мусульман, ведь индийская конституция гарантирует равенство для представителей всех религий. Недовольны были и жители пограничных регионов, которые опасались огромной волны беженцев из соседнего Бангладеш.

Индийские власти жестко подавляли протесты, пострадавшие были и среди студентов, и среди силовиков. В некоторых университетах Нью-Дели полиция штурмовала университетский городок, используя дубинки, слезоточивый газ и даже пули, чтобы разогнать толпу. Они жестоко расправлялись со студентами, даже заходя в библиотеки, в результате чего несколько студентов получили серьезные травмы. Акции продолжались в Индии в течение нескольких месяцев, пока не разразилась пандемия.

Одним из символов этого противостояния стала песня на стихотворение пакистанского поэта-коммуниста Фаиза Ахмада Файза «Хум Дехенге», которое было написано в форме протеста против исламизации, проводимой генералом Мухаммадом Зия-уль-Хаком в Пакистане. Со временем запрещенное произведение превратилось в левацкий гимн, а на студенческих протестах в Индии его пели во многих университетах страны. Такие акции подвергались критике со стороны провластных спикеров как «антииндуистские», но студенческие СМИ отвергали все эти обвинения. Мол, такие обвинения игнорируют социальный контекст.

Вот одна из версий одной из самых протестных песен в регионе.

Еще одним из символов протеста в Индии стала знаменитая итальянская антифашисткая песня «Бела Чао». Правда, исполненная на индийский манер. Звучит, прямо скажем, очень экзотично.

Но речь не только про традиционные песни. Многие популярные индийские артисты записывали актуальные композиции, вдохновленные протестными настроениями в стране. Конечно, если мы говорим про студенческую молодежь, то первым делом вспоминаем про хип-хоп — самый популярный у молодых людей музыкальный жанр. С рэпом в Индии все очень хорошо, и он является одним из основных протестных направлений в регионе.

Начнем с достаточно популярного в Индии рэппера Роя, который недавно записал альбом Herok. Один из главных синглов с этого полноформатника называется «Чоукидаар» — это не прямое высказывание, но песня в общем про критику индийского правительства: распроданные средства массовой информации, фейки, злоупотребление национализмом и сокрытие важных фактов от общественности.

А следующий трек — от индийского рэпера Ариву. Достаточно агрессивный флоу и бит, отсылающий к французскому хип-хопу, — в треке «Хэштег джастис» артист задается важным вопросом, который волнует людей не только в Индии: «Когда блюстители правосудия сами становятся преступниками, кто же тогда вмешается, чтобы их наказать?» Вообще тамильский рэпер известен своими политическими песнями, которые затрагивают кастовые проблемы, бедность и коррупцию в полиции.

А вот еще один трек Ариву, который сделался культовым во время студенческих протестов, он называется Sanda Seivom.

«В Африке хип-хоп был формой протеста. Люди использовали его, чтобы сообщить о своей боли и угнетении. Когда вы импортируете его в индийский контекст, он, естественно, должен говорить антикастовым голосом, потому что касты сегодня являются самым важным вопросом в нашей стране. Но вместо этого хип-хоп используется, чтобы дразнить женщин и прославлять мужчин. Вы копируете их кепки, худи и джинсы, но оставляете политику позади. Как это может быть правильно?» — размышляет рэпер в одном из интервью.

На религиозное противостояние сделан акцент и в следующем треке. Delhi Sultanate x Seedhe Maut записали Scalp Dem на английском языке: это композиция про зверства, совершенные против далитов и мусульман во имя религии, разжигание ненависти и преследование меньшинств, а также про репрессивное тоталитарное проиндусское, правое правительство.

«Каждый второй день вы слышите об инциденте, когда кого-то застрелили, кого-то арестовали. А недавно головорезы пришли в университет и напали на людей. Часто у нас даже нет времени, чтобы обработать информацию про один из инцидентов, потому что происходит что-то еще более шокирующее», — рассказывал про композицию Тару Далмия, он же Делийский султанат.

А теперь немного увлекательной индийской политологии. Правящая партия Бхаратия Джаната использует по отношению к своим оппонентам выражение tukde tukde gang. Дословно это переводится как «разбить и разрезать» — таким образом сторонники партии пытаются обвинить своих оппонентов в желании разделить страну. Фактически это значит, что правящая партия Индии называет своих критиков бандитами, которые только спят и видят, как разрушить страну.

Ответственность за создание этого термина взял на себя Судхир Чаудхари, главный редактор Zee TV. По его словам, выражение было нацелено на «дизайнеров-журналистов» и «англоязычных знаменитостей», которые якобы «сочувствуют террористам» и «порочат судебную систему». С тех пор выражение использовали многие высокопоставленные индусы.

Tukde tukde gang — так называется трек еще одного индийского рэпера Мадара, в котором он заявляет, что банда тукде тукде — это не бунтующие или протестующие люди, а «преданные журналисты», замалчивающие факты насилия, и люди, «сеющие раскол внутри страны». «Да, чему эти обладатели фальшивых дипломов научат вас?» — задается рэпер вопросом в этой композиции.

Сам Мадара тоже участвовал в протестах. «Будучи хип-хоп-артистом, я чувствовал, что это подходящее время для того, чтобы использовать свое искусство, чтобы обучать людей и быть их голосом, пока мы пытаемся бороться со злом», — говорит артист.

Одним из самых ярких музыкальных протестных явлений в современной индийской музыке стал так называемый Chamar Pop, или Chamar Rap, — специфический музыкальный жанр, который родился на северо-западе страны в Пенджабе. Пенджаб — самый богатый регион Индии, в котором тем не менее до сих пор сохраняется кастовая иерархия. Chamar Pop — это музыка далитов — касты неприкасаемых и их способ заявить о себе. Это урбанистический музыкальный жанр о невзгодах городской жизни.