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«Водоканал» объяснил, почему занимает первое место в собственном списке неплательщиков

17.12.2020 14:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время расследования важно не выйти на самого себя. Пару дней назад «Водоканал» опубликовал список должников, чтобы их пристыдить. Однако главным неплательщиком оказался сам. «Водоканал Минского района» задолжал «Минскводоканалу» 7,38 млн рублей. Onliner обратился за комментарием, но в пресс-службе сказали, что будут отвечать только на официальный запрос. Зато оперативно объяснили ситуацию агентству «Минск-Новости». Как же получилось, что «Водоканал» должен себе столь крупную сумму и откуда такая самокритика?

— К сожалению, у нас годами существует проблема, которая носит скорее законодательный характер, — поясняет Дмитрий Дрозд, директор организации «Водоканал Минского района».  На территории Минского района есть населенные пункты, которые подключены к системе водоотведения (канализации) Минска. Сети в этих населенных пунктах находятся на балансе нашего предприятия. Потребители оплачивают выставленные счета (1 куб — 77 копеек), и эти платежи перечисляются в «Минскводоканал». Однако обслуживание всех сетей осуществляет районная организация.

Дрозд приводит такую аналогию: берут ваше авто, им пользуются, получают доход, но никто не хочет делиться деньгами. По мнению руководителя, это нерешенный вопрос по транзиту услуг. В год объем «взаимной торговли» между водоканалами района и столицы — около 5 млн рублей. А прийти к общему знаменателю организации не могут с 2013 года:

— Ситуация здесь не в том, что есть категорическое несогласие, мол, не хочу платить, и все. Нечем платить, поскольку эти затраты должна брать на себя организация — поставщик услуг. А получается, что между нашими предприятиями заключен договор так, что эти транзитные задолженности оседают у меня. Передать «Минскводоканалу» сети пока не могу, поскольку нет законодательной базы.

Сейчас «Водоканал» по поручению Министерства ЖКХ вырабатывает совместный документ, который позволит разрубить этот гордиев узел.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время расследования важно не выйти на самого себя. Пару дней назад «Водоканал» опубликовал список должников, чтобы их пристыдить. Однако главным...
 
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