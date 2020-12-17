Трамп устраивает истерики из-за проигрыша на выборах

Источник материала: АФН

Дональд Трамп не хочет верить в свое поражение на президентских выборах и устраивает помощникам истерики.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на CNN.

Журналисты отмечают, что в течение шести недель, после новости о победе Байдена, к Трампу начали поступать письма и звонки от людей, которые хотели воспользоваться этой возможностью в последние дни его президентства.

Помощники были буквально завалены всевозможными просьбами и предложениями, поэтому для этого создали специальную электронную таблицу.

Но больше всего окружение действующего главы США волнуется из-за его неприятия своего поражения. Истерики Трампа усилились с приближением даты инаугурации Джо Байдена.

Некоторые советники президента «мягко направляют Трампа к реальности». Другие союзники призвали его отказаться от своих усилий по борьбе на выборах и начать планировать свое политическое будущее в 2024 году.

Однако Трамп твердо отказывается признать, что проиграл. В моменты глубочайшего отчаяния он сказал некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена. Это заявление встревожило окружение главы США, но они мало верят в вероятность такого развития событий.

"Он устроил чертову истерику. Он собирается уйти. Он просто брыкается", - заявил один из советников.

15 декабря стали известны окончательные итоги президентских выборов в США. Выборщики всех 50 штатов проголосовали в соответствии с волей народа и избрали новым президентом страны демократа Джо Байдена. Инаугурация нового главы Белого дома пройдет в Вашингтоне 20 января 2021 года.