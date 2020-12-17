Доллар растерял все свои четырехмесячные завоевания

Стоимость корзины валют упала уже седьмой раз подряд. Сегодня она уменьшилась ещё на 0,16%. С начала декабря белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,42%.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0140 BYN до 2,5109 BYN/USD, минимума за 119 дней.





Доллар уверенно дешевеет с начала декабря. За это время на бирже торги проводились уже 13 раз, и 11 раз курс доллара снижался.





За последние двенадцать торговых сессий стоимость доллара рухнула на 0,0796 BYN. До минимума за четыре месяца американцу не хватило всего три дня.





Курс евро упал на 0,0044 BYN до 3,0700 BYN/EUR. Евро подешевел после двух повышений. Его курс откатился до минимума за 21 день. С начала декабря евро подешевел на 0,0287 BYN.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0029 BYN до 3,4432 BYN/100 RUB и покинул минимум за 13 дней.





Чуть больше недели назад стоимость сотни российских рублей поднималась до максимума за три месяца.





Центробанк России

За полчаса до полудня на МосБирже средневзвешенный курс доллара составил 72,9781 российских рублей. Это на 44 копейки ниже официального курса на сегодня. Доллар приблизился к минимуму за четыре с половиной месяца.





Средневзвешенный курс евро в это же время опустился на 4 копейки до 89,28 российских рублей и приблизился к минимуму за три месяца.