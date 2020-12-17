Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Конституция у нас одна — 1994 года

С интересом ознакомился со статьей Ивана Пляхимовича «Конституция честного безопасного социального государства» .

По правде говоря, был разочарован по ряду причин. Во-первых, за основу взята не Конституция 1994 года, а действующая редакция Конституции. Во-вторых, автор придает большое значение словам, а не реальному положению дел. В-третьих, нынешняя система власти сохраняется почти без изменений.

Теперь немного конкретики в подтверждение сказанного.

Может ли быть государство честным?

Для начала приведу одно из определений государства. Вот что пишут на этот счет белорусские теоретики права: «Государство — это политико-территориальная, суверенная организация управления обществом, состоящая из особого аппарата, обеспечивающего посредством правовых предписаний (…) широкие общесоциальные функции» (см.: Общая теория государства и права: учебник / А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбаток, В.А.Кучинский. — Минск, 2009, с.61).

Значит, государство — это аппарат, состоящий из людей, которые посредством права осуществляют власть и выполняют определенные задачи. Употреблять применительно к этой массе людей слова из нравственного лексикона как-то наивно. Они служат этой власти, за что получают денежное довольствие и иные материальные блага.

Что касается социального характера государства, то такая характеристика возможна. Здесь критерий более определенный — забота обо всех слоях общества. Выплата тех же пособий, медицинская помощь, образование, строительство жилья.

Однако непонятно, почему Иван Пляхимович не упомянул в характеристике нового образа государства слово «правовое». Ведь это — стандарт современного государства, которое обязано придерживаться в своей деятельности правовых норм, в том числе соблюдать и обеспечивать права граждан.

Могут ли благие пожелания составить основу конституционного строя?

Указанные основы закрепляются в разделе 1 Конституции (ст.ст. 1—20). В них перечисляются наиболее важные положения, которые составляют каркас государственной власти и ее отношения с обществом и гражданами.

И.Пляхимович предлагает уточнить некоторые из этих положений. Так, он предлагают новую редакцию статьи 2 Конституции: «Человек обладает правами и свободами, признаваемыми и гарантируемые государством и ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией». Он также формулирует новую норму: «В Республике Беларусь обеспечивается баланс интересов личности, общества и государства».

Мне представляется, что это мало что изменяет. Тем более, что в статье 21 Конституции говорится, что обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства и что конституционные права и свободы гарантируются.

И.Пляхимович вносит также предложение закрепить право граждан оказывать сопротивление узурпаторам власти. Однако похожее положение имеется в статье 3 Конституции, которая запрещает любые действия по захвату власти. Это значит, что можно и сейчас пресекать попытки незаконного захвата и удержания власти и привлекать виновных лиц к ответственности.

Насчет баланса интересов личности, общества и государства нет смысла писать, поскольку вопрос носит абстрактный характер. Вообще мало кто из юристов решится определить такой баланс интересов. К примеру, государства и гражданина.

Не менее пафосными являются и иные формулировки, предлагаемые в раздел 1 Конституции. В то же время И.Пляхимович выступает за сохранение двуязычия в стране, высказываясь за принятие мер «…по поддержке белорусского языка и расширению его использования». Ничего не говорится о символике белорусского государства. Правда, предлагается закрепить девиз государства «Жыве Беларусь!».

Нужно ли заставлять белорусов работать?

И.Пляхимович предлагает ряд поправок в раздел 2 Конституции о правах, свободах и обязанностях граждан. В частности, он выступает за отмену смертной казни. С этим следует согласиться. И не только потому, что наличие такого наказания препятствует вступлению Беларуси в Совет Европы, но и потому, что казнь несовместима с правом человека на жизнь.

Далее автор выступает за введение новых обязанностей для белорусов, а именно: «…добросовестно трудиться и соблюдать трудовую дисциплину», «..усердно овладевать знаниями», к педагогам предъявляется требование быть компетентными и нравственными.

Однако возникает вопрос: нужны ли белорусам такие обязанности? К тому же, за нарушение обязанностей должны предусматриваться санкции. Например, что делать с лодырями и эмигрантами, с домашними хозяйками? Опять издавать декрет № 3? Как заставить школьников и студентов «усердно» учиться? Кто будет определять компетентность и нравственность педагогов и преподавателей?

Понятное дело, что в таких обязанностях нет смысла. В то же время стоит подумать над тем, чтобы разгрузить белорусов от обязанностей, которые на них навалила действующая власть. В частности, освободить от бремени налогов и иных платежей, от обязанности ребят проходить срочную военную службу.

Как предлагается изменить систему власти?

И.Пляхимович главным органом власти видит президента, только честного и который может занимать свою должность не более двух сроков. Он полагает, что новый президент может всех назначать и освобождать. Как и раньше, он может издавать декреты, имеющие силу закона (правда, при условии, если парламент делегирует ему такие полномочия).

По мнению И.Пляхимовича, в будущем у нас может быть тот же двухпалатный парламент (с учетом того, что Палата представителей будет избираться по смешанной избирательной системе). Правительство — Совет министров — должно формироваться президентом и отвечать перед ним. Прежняя судебная система сохраняется. Правда, Верховный и Конституционный суд должны формироваться немного иначе. Например, судьи Конституционного суда будут представляться в равной пропорции от президента, Палаты представителей и Совета Республики. На Конституционный суд предлагается возложить обязанность рассматривать обращения граждан.

Стоит ли городить огород?

Такой вопрос возникает, если проанализировать предлагаемые поправки в Конституцию от И.Пляхимовича. По сути, они носят декоративный характер и ничего принципиально не изменяют. К тому же они направлены на усовершенствование нелегитимной редакции Конституции образца 1996 года.

Считаю такой подход неконструктивным и, более того, ошибочным. В случае конституционных преобразований за основу необходимо взять Конституцию 1994 года как единственную законную Конституцию страны. Это принципиально важно, поскольку внесенные в нее поправки на референдумах 1995, 1996 и 2004 года не могут иметь юридического значения в силу незаконности самих референдумов.

Вернувшись к Конституции 1994 года, мы обеспечим преемственность в конституционном развитии страны и создадим законную основу для будущих органов власти.

После восстановления Конституции 1994 года (что является минутным делом на форуме белорусского народа) необходимо назначить и провести выборы в высший представительный и единственный законодательный орган — Верховный Совет Республики Беларусь, состоящий из 260 депутатов. Выборы можно провести по закону о выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 1989 г.

Новый состав Верховного Совета Республики Беларусь в установленном Конституцией порядке может сформировать законные органы власти. Он же вправе решить вопрос о месте и роли президента в системе органов власти. Здесь возможны два варианта: 1) существенно ограничить президентские полномочия или 2) упразднить эту должность, возложив его основные обязанности на председателя Верховного Совета.

Для внесения поправок в Конституцию 1994 года потребуется создать Конституционную комиссию из числа депутатов и авторитетных юристов. Эта комиссия должна выработать и представить конкретные поправки в Конституцию или предложить новый текст Конституции.

Предварительно изменения и дополнения в Конституцию или текст новой Конституции должны пройти парламентские процедуры утверждения. Позднее они могут быть вынесены на референдум.