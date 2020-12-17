Идея - строить дом как Lego. Бельгийская компания придумала новую технологию домостроения

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, все, что можно было придумать в стеновых материалах, уже изобретено. Но нас снова пытаются удивить: компания из Бельгии запатентовала специальные легкие стеновые блоки, которые собираются как детали конструктора Lego. Из них можно самостоятельно построить простой и энергоэффективный коттедж. Посмотрели, чем интересна новая технология.

Компания Gablok была основана в 2019 году конструктором Габриэлем Лакатосом. На сайте компании говорится, что в детстве он был фанатом Lego, а когда вырос, изобрел собственный набор деталей для сборки и моделирования домов. Он представляет революционный метод строительства с использованием деревянных каркасных блоков, утепленных графитовым пенополистиролом, который является усовершенствованной версией традиционного пенопласта.

Систему назвали Gablok. Подчеркивается, что технология по силам и тем, кто не имеет специальных навыков в возведении малоэтажных зданий. Как заверяют производители, один этаж с мансардой площадью до 100 квадратных метров можно возвести всего за три дня.

Технология, если присмотреться внимательней, схожа с SIP-панелями. Разница лишь в размере деталей: блоки Gablok меньше. Их производят в нескольких вариациях до 90 см в длину, шириной 30 см и весом около 7 кг. Толщина утеплителя — 264 мм. Разработаны также специальная система перекрытий, изолированные балки и перемычки.



Фото: homeardenne.com

Соответственно, для возведения стен не потребуется строительная техника. Для укрепления кладки используют вертикальные доски. После сборки стен все, что остается, — это строительство крыши и отделка дома.









На сайте компании сообщается, что прежде чем выйти на рынок, продукт подвергли всяческим испытаниям. Инженерные бюро высоко оценили звукоизоляцию проекта. Сами разработчики делают акцент на энергоэффективности.









Компания молодая, отзывов клиентов немного. Мы смогли найти лишь одно завершенное строение, и внешне оно мало чем отличается от других современных домов. Как оно поведет себя в процессе эксплуатации — покажет время.