Под Пружанами ГАИ задержала Peugeot с пьяной женщиной за рулем: в салоне была ее 6-летняя дочь

Источник материала: Tut.by

В деревне Хорева Пружанского района ГАИ остановила авто, за рулем которого находилась пьяная женщина, а в салоне — ее малолетняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. Внимание инспекторов привлек виляющий из стороны в сторону Peugeot. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль.

За рулем иномарки была 33-летняя жительница соседнего агрогородка, а в салоне — ее шестилетняя дочь. У женщины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что она пьяна — 1,3 промилле алкоголя.

Женщина пояснила, что села за руль после застолья в честь своего дня рождения. Также она просила не привлекать ее к ответственности. Инспекторы составили на нарушительницу административный протокол за «пьяную» езду.