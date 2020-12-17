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Под Пружанами ГАИ задержала Peugeot с пьяной женщиной за рулем: в салоне была ее 6-летняя дочь
Источник материала: Tut.by
В деревне Хорева Пружанского района ГАИ остановила авто, за рулем которого находилась пьяная женщина, а в салоне — ее малолетняя дочь. Об этом
Инцидент произошел вечером 13 декабря. Внимание инспекторов привлек виляющий из стороны в сторону Peugeot. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль.
За рулем иномарки была 33-летняя жительница соседнего агрогородка, а в салоне — ее шестилетняя дочь. У женщины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что она пьяна — 1,3 промилле алкоголя.
Женщина пояснила, что села за руль после застолья в честь своего дня рождения. Также она просила не привлекать ее к ответственности. Инспекторы составили на нарушительницу административный протокол за «пьяную» езду.
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Инспекторы составили на нарушительницу административный протокол за «пьяную» езду.
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