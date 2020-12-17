ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Пружанами ГАИ задержала Peugeot с пьяной женщиной за рулем: в салоне была ее 6-летняя дочь

17.12.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В деревне Хорева Пружанского района ГАИ остановила авто, за рулем которого находилась пьяная женщина, а в салоне — ее малолетняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. Внимание инспекторов привлек виляющий из стороны в сторону Peugeot. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль.

За рулем иномарки была 33-летняя жительница соседнего агрогородка, а в салоне — ее шестилетняя дочь. У женщины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что она пьяна — 1,3 промилле алкоголя.

Женщина пояснила, что села за руль после застолья в честь своего дня рождения. Также она просила не привлекать ее к ответственности. Инспекторы составили на нарушительницу административный протокол за «пьяную» езду.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы составили на нарушительницу административный протокол за «пьяную» езду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эўразьвяз зацьвердзіў трэці пакет санкцый адносна Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика