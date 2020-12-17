В созвездии Змееносца нашли двойную звезду из двух коричневых карликов

Источник материала: Tut.by

Астрономы обнаружили в созвездии Змееносца экзотический объект — двойную звезду, которая состоит из двух небольших коричневых карликов, возникших всего три миллиона лет назад. Статью с описанием находки принял к публикации The Astrophysical Journal Letters . Препринт ученые опубликовали в электронной научной библиотеке arXiv.org , передает ТАСС .



Созвездие Змееносца. Фото: wikimedia.org

«С помощью „Хаббла“ мы узнали, что в атмосфере обеих звезд есть следы воды, а их поверхность окрашена в темно-красный цвет. Это говорит о том, что слабый источник теплового инфракрасного излучения, который мы нашли рядом с коричневым карликом Oph 98 A, — это еще один коричневый карлик, а не далекая звезда», — прокомментировала Клеменс Фонтанив, астроном из Бернского университета (Швейцария) и один из авторов статьи.

Звезды формируются внутри плотных сгустков из газа и пыли, которые постепенно сжимаются из-за того, что внутри них есть небольшие неоднородности. Впоследствии температура и давление внутри них становятся настолько высоки, что в их центре начинают происходить термоядерные реакции.

Расчеты астрофизиков показывают, что этот процесс запускается только внутри достаточно крупных объектов, ядро которых примерно в 73 раза тяжелее Юпитера. Если протозвезда не достигает такой массы, то превращается в коричневый карлик. Так астрономы называют «несостоявшиеся» звезды, которые слабо светятся в инфракрасном диапазоне и постепенно гаснут — по мере того, как их недра охлаждаются.

Первые коричневые карлики ученые открыли в 1995 году. За последние годы у подобных светил нашли несколько необычных черт, в том числе погоду и металлические облака. Поэтому многие астрономы считают, что на самом деле коричневые карлики — это очень крупные планеты, которые при этом формируются подобно светилам.

Фонтанив и ее коллеги нашли новые подтверждения этой теории. В ходе нового исследования они изучали светила, которые сформировались относительно недавно внутри гигантских «звездных яслей» в созвездии Змееносца, которое находится на расстоянии в 430 световых лет от Земли. Астрономов интересовали самые тусклые и невидимые новорожденные звезды. Их изучение может дать ответ на вопрос, где и как формируются коричневые карлики.

Анализируя снимки телескопа «Хаббл», астрономы заметили, что один из ранее открытых молодых коричневых карликов, Oph 98, на самом деле состоит из двух раздельных источников инфракрасного излучения. Они находятся на расстоянии всего в 200 астрономических единиц (так называют среднюю дистанцию между Землей и Солнцем). Их размеры примерно соответствовали этому же расстоянию.

Изучив снимки этих объектов, астрономы пришли к выводу, что оба коричневых карлика были очень невелики. Более крупный, Oph 98A, в 15 раз тяжелее Юпитера, а второй коричневый карлик, Oph 98B, — лишь в восемь раз. Ученые отмечают, что оба объекта возникли относительно недавно — всего три миллиона лет назад.

Схожие размеры этих коричневых карликов говорят в пользу того, что оба объекта сформировались по тем же принципам, что и звезды. Это связано с тем, что в окрестностях Oph 98A не могло быть достаточного количества газа и пыли для того, чтобы Oph 98B мог возникнуть подобно тому, как предположительно возникают планеты-гиганты рядом с полноценными звездами.

Это свидетельствует о том, что многие так называемые «планеты-изгои», открытые в межзвездной среде в последние годы, на самом деле могут оказаться не крупными газовыми гигантами, выброшенными за пределы их родных звездных систем, а небольшими коричневыми карликами. Фонтанив и ее коллеги надеются, что дальнейшее изучение новорожденных несостоявшихся звезд позволит понять, так ли это на самом деле и прояснить роль коричневых карликов в эволюции облика нашей Галактики.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.