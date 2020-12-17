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Новый Xiaomi Redmi 9 Power оценили в 150 долларов

17.12.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 Power, который будет продаваться за 150 долларов. Об этом пишет FoneArena.


Устройство изготавливается из пластика, оснащается сканером отпечатков на боковой панели корпуса, а также стереодинамиками. Фронтальная камера (8 Мп) размещена в вырезе-капле по центру экрана. Его диагональ — 6,53 дюйма, разрешение — Full HD+, матрица — IPS. Кроме того, в активе устройства технология защиты от брызг (P2i).

Процессором выступает Snapdragon 662 (11-нм техпроцесс), в паре с ним работает 4 ГБ оперативной памяти, а также 64/128 ГБ постоянного хранилища. Основная камера включает модули на 48 Мп, 8 Мп («ширик»), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина). Смартфон может работать в LTE-сетях, а также поддерживает Wi-Fi 2.4/5 ГГц.


Основная особенность новинки — встроенный аккумулятор объемом в 6000 мАч. При этом поддерживается проводная ускоренная зарядка мощностью 18 Вт.

Пока девайс анонсировали для рынка Индии, когда он появится в других странах — неизвестно.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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Устройство пока доступно в Индии.
 
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