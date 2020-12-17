Помните трогательное видео, на котором хаски встречает хозяев после тюрьмы? Вся семья уехала из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Начиная с лета, лицо (и, конечно же, синие волосы) этой девушки известны многим интернет-пользователям, ведь ее фотография облетела большинство СМИ и телеграм-каналов. Сегодня дизайнер из Минска Наталия — именно так зовут нашу героиню — все также продолжает участвовать в протестном движении и транслировать активную жизненную позицию в социальных сетях. Правда делает она это уже из-за рубежа. После отсидки 12 суток административного ареста и перспективы сесть снова Наталья приняла решение покинуть родину.

О своем задержании Наталия рассказывает так:

— Я думаю, что на нас обратили внимание, потому что машина, в которой мы ехали с мужем, была, пожалуй, единственной на проспекте в тот момент. Мы не сигналили и запрещенной символикой не размахивали. Одежда на мне была, прямо скажем, не вызывающая подозрений — красная шапка и зеленая куртка.

В тот день проходил марш пенсионеров, а перед каждым маршем я обязательно приезжала к месту сбора и дарила его участникам — бабушкам и дедушкам — цветы. Тот злополучный понедельник не стал исключением. Мы подъехали к площади Независимости, припарковали машину на паркинге подземного торгового центра. Муж остался внутри, а я побежала наверх. Прямо на ступеньках раздала цветочки, вернулась, и мы поехали дальше по делам. Только вырулили на проспект, как его перекрыли, а нас остановили сотрудники ГАИ.

Они попросили нас проследовать в РУВД. Там я провела некоторое время в актовом зале, просто общаясь с милиционерами, а после нас отправили в ИВС. Обещали, что дадут позвонить адвокату, но этого так и не произошло.

Открою небольшой секрет: немного позже мне все-таки удалось позвонить близким и рассказать о том, где мы и что с нами. Не буду говорить кто и на каком этапе, чтобы не подставлять этого человечного сотрудника, дал мне возможность совершить долгожданный звонок. Дал телефон со словами: «Позвони, хотя бы мать успокой, не знаю, почему тебе наши не разрешили». Позже я, конечно же, об этом не распространялась.

— Вы не скрываете, что участвовали во многих протестных акциях. Вас не мучил выбор: идти-не идти?

— Никогда не думала о том идти или не идти. Не стояло такого выбора. Даже когда поднялась волна насилия. Я скорее выбирала слова, которые могли бы успокоить моих родителей — они очень за меня переживают.

Из инстаграма Натальи: «Мои близкие волновались открывая очередные новости и видя там меня. Друзья говорили, что гордятся тем, что со мной знакомы. Мне было неловко. Ведь я не делала ничего сверхъестественного, ничего героического, ничего такого, что я бы не сделала в любое другое время. Просто потому что по-другому нельзя. Для меня все это было вопросом совести. Делать то, что можешь и стараться не волноваться о том, что делаешь недостаточно. Я часто не понимала: как люди остаются дома, когда такое творится? У меня нет к ним негатива или агрессии. Многие из них не понимают почему я, имея возможность уехать из страны еще в августе, не просто в ней оставалась, но и подвергала себя опасности (если честно, я даже не всегда эту опасность осознавала)».

— По решению суда вы получили 12 суток. Как прошли эти дни?

— Три дня я находилась в ИВС на Окрестина, а девять дней после суда провела в Барановичах. Родители, конечно, были, мягко говоря, в панике. Я готовила их к такому развитию событий, но, конечно же, это не очень помогло. Им пришлось адаптироваться к очень непростой ситуации: узнавать о тюремных порядках и передачах. Всё время моего пребывания за решеткой маму и папу поддерживали наши друзья и адвокат. Но всё равно происходящее очень сказалось на здоровье отца: он сильно перенервничал, пока искал нас с мужем в списках задержанных.

Про условия, в которых меня содержали, скажу только, что тюрьма — это тюрьма. За это время я только три раза была на прогулках. Яркий свет горел круглосуточно, и все твои дни сливались в один большой день. Так что плотная маска была крайне полезна для сна. Была вода (только холодная), были матрасы и постельное белье.

Из инстаграма Натальи: «Шапка пригодилась, чтобы постоянно не трогать волосы, так как в первый раз сходить в душ я смогла только через неделю. Угги заменяли тапки и грели ноги — даже спать в них было нормально. А вот со штанами вышел косяк. Плотные джинсы вообще никак не способствуют тому, чтобы ты в них провел неделю, практически их не снимая. По счастливой случайности лифчик был без косточек (у девчонок в Баранках такие отбирали). И что самое главное — я с какого-то перепугу нацепила шелковые трусы. Девчонки, не пожалейте денег и купите себе шелковые трусы для отсидки. Быстро сохнут, хорошо стираются вручную, не чувствуются на теле, а если перед сном думать о том, что на тебе шелковые трусы — то напоминание о том, что есть дом. И дома хорошо. А это колючее одеяло, воняющий туалет и храп сокамерницы скоро будут в прошлом.

Видео, на котором счастливая собака встречает хозяев после отсидки, быстро облетело Сеть

— После выхода на свободу вы практически молниеносно уехали. С чем была связана такая спешка?

— Пока я сидела в СИЗО, мне пришла повестка, сразу после освобождения — еще одна. Плюс у меня есть публикации фотографий с протестных митингов в моих социальных сетях. Такие снимки очень компрометируют меня в этих обстоятельствах, поэтому я решила уехать. Мне могли давать бесконечные сутки, как Ольге Хижинковой. Либо переквалифицировать это во что-то более серьезное. Опять же родители настаивали на моем скорейшем отъезде.

Из инстаграма Натальи: «Ждала, что за мной придут еще с 18 июня. Сначала я думала, что будет максимум штраф, потом была готова к суткам. Сейчас я понимаю, что могла быть и уголовка, ну или сутки, плавно переходящие в сутки. Сейчас я расстроена тем, что уехала, не дождавшись конца этой тьмы. Но продолжаю верить, что всё получится.

Хотя, попав в страну, где можно расслабиться и посмотреть на все извне, я начала осознавать всю глубину опасности, в которой находилась».

— Как выбирали страну для переезда? Возможно, знали заранее, куда направитесь?

— Переезд был спонтанным решением. Выбрали страну без общей базы правонарушителей с Беларусью. Здесь мы (вслед за Натальей переехал и ее супруг, — Прим.ред.) временно: выждем немножко и скорее всего уедем в США, потому что рабочие визы этой страны у нас есть. Политическое убежище запрашивать не буду, потому что хочу однажды вернуться в Минск.

Что дальше? Не знаю. Честно говоря, до последнего не верилось, что я уезжаю. Знаете, в начале августа многие наши друзья-знакомые сидели на чемоданах. Потом настроение уезжать прошло, появилась надежда, что скоро не будет так плохо, что прекратится насилие. Переезды были поставлены на паузу. Но вот уже декабрь, и я, а также мой муж и даже собака — покинули Беларусь. Точно также поступили многие наши знакомые семьи. Еще несколько ребят уедут в январе-феврале, а пока решают бытовые вопросы.

С работой проще всего, ведь я работаю удаленно. Нужно сказать, что с этого страшного августа я очень мало чего нарисовала. Психологически сложно сосредоточиться, сложно рисовать. Какая-то элементарная задача от клиента начала отнимать безумное количество времени: как нарисовать мимимишного единорога на розовых облачках, когда вокруг такое происходит? Короче, то, что раньше делала за час — теперь за три-четыре.

Единственное, что «хорошо рисуется», так это плакаты для протестов. Сейчас работаю над серией тюремных открыток и плакатов «за что мне дали сутки». Хотя, больше всего хочется нарисовать мирный, победный транспарант — огромного размера, красивый и вдохновляющий.