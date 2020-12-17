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В Бобруйске Renault вылетела с дороги и врезалась в столб: есть пострадавшие

17.12.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске рано утром 16 декабря Renault вылетела с проезжей части и врезалась в столб, сообщает ГАИ. Пострадали два пассажира.


Фото: ГАИ Могоблисполкома

ДТП произошло в 06.35 на улице Энергетиков в районе дома № 9. По предварительным данным, 22-летний водитель Renault Logan на закруглении дороги потерял контроль над управлением авто из-за неправильно выбранной скорости движения.

Машина съехала на правую по ходу движения обочину, врезалась в столб. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров — бобруйчане 28 и 30 лет.


Фото: ГАИ Могоблисполкома

 
 
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