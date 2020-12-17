В Бобруйске Renault вылетела с дороги и врезалась в столб: есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске рано утром 16 декабря Renault вылетела с проезжей части и врезалась в столб, сообщает ГАИ. Пострадали два пассажира.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

ДТП произошло в 06.35 на улице Энергетиков в районе дома № 9. По предварительным данным, 22-летний водитель Renault Logan на закруглении дороги потерял контроль над управлением авто из-за неправильно выбранной скорости движения.

Машина съехала на правую по ходу движения обочину, врезалась в столб. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров — бобруйчане 28 и 30 лет.



Фото: ГАИ Могоблисполкома