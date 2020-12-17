По версии Forbes: кто стал самой высокооплачиваемой знаменитостью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Журнал Forbes огласил итоги года и рассказал, кто из зарубежных медиаперсон стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в уходящем 2020-м: на первом месте оказалась модель, блогер и предприниматель Кайли Дженер.

Большинству людей по всему миру пришлось хорошенько затянуть пояса в непростом 2020-м году, но многих звезд финансовые проблемы просто обошли стороной. Традиционный список, составленный одним из самых влиятельных изданий доказал это. Так кто же из звезд не только ни в чем не отказывал себе, но и продолжал зарабатывать деньги?

Самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes стала одна из сестер Кардашьян - модель и бизнес-вуман Кайли Дженнер, также известная по реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Большую часть своих денег Дженнер заработала с помощью продажи своего детища в сфере бьюти - компании Coty, а ее доход составил 590 миллионов долларов.

На втором месте зять Дженнер - рэпер Канье Уэст. В 2020 году муж Ким Кардашьян заработал 170 миллионов долларов. Третье место в списке занял теннисист Роджер Федерер с суммой в 106,3 миллиона, а четвертую и пятую строчки - футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Их доходы оказались схожими - 105 и 104 миллиона долларов.

В десятке также оказались киноактер Тайлер Перри, в доме которого останавливались принц Гарри и Меган Маркл, ведущий Говард Стерн, спортсмены Неймар и Леброн Джеймс и актер Дуэйн Джонсон.

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