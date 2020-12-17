Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук рассказал, чем настораживают данные Белстата о доходах белорусов

При всей радужности картинки, которые представил Белстат по итогам 10 месяцев 2020 года, цифры исследования доходов домашних хозяйств говорят о том, что сотни тысяч белорусов оказались ближе к зоне бедности, чем в прошлом году, полагает известный белорусский политик и экономист Ярослав Романчук.

По словам экономиста, "мы получили первые сигналы серьезного финансового кризиса, который охватывает одновременно бюджет, реальный сектор экономики и домашние хозяйства".

"Почти у 60% белорусов нет сбережений, либо их хватит максимум на два месяца. Это дает основания полагать, что к концу зимы ― началу весны мы будем иметь очень тревожное стечение финансово-экономических факторов", ― отметил Романчук.

Напомним, накануне были опубликованы данные Национального статистического комитета республики за III квартал 2020 года, согласно которым ежемесячный доход более 1 тысячи белорусских рублей в стране имеют только 11,1% граждан, более 40% населения получает доход не более 500 рублей в месяц, а за чертой бедности проживает 4,8% белорусов.

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