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Романчук рассказал, чем настораживают данные Белстата о доходах белорусов
17.12.2020 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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По словам экономиста, "мы получили первые сигналы серьезного финансового кризиса, который охватывает одновременно бюджет, реальный сектор экономики и домашние хозяйства".
"Почти у 60% белорусов нет сбережений, либо их хватит максимум на два месяца. Это дает основания полагать, что к концу зимы ― началу весны мы будем иметь очень тревожное стечение финансово-экономических факторов", ― отметил Романчук.
Напомним, накануне были опубликованы
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Сегодня мы видим только первые сигналы грядущего финансового кризиса, считает известный экономист Ярослав Романчук.
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